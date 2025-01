A memecoin de Trump

Donald Trump agitou o mercado com uma nova criptomoeda

No passado fim-de-semana, o mundo das criptomoedas ficou marcado pelo lançamento surpresa de dois novos ativos apoiados pela família Trump: a TRUMP, um token digital apresentado pelo presidente Donald Trump, e o MELANIA, da sua mulher Melania.

A nova criptomoeda de Donald Trump

O token do presidente eleito, que é negociado sob o símbolo "TRUMP" e pode ser comprado em breve na XTB, mostra uma imagem do presidente com o punho no ar e descreve a moeda como "o único meme oficial de Trump". A criptomoeda, lançada sem aviso prévio no sábado, dia 18, atingiu um valor de mercado de até 15 mil milhões de dólares, tendo subido de um valor de 6 dólares para um máximo de quase 75 dólares.

No entanto, no domingo, o valor do ativo caiu após o anúncio do lançamento da criptomoeda pela sua esposa, Melania, caindo de um pico de 75 dólares para cerca de metade desse valor, resultando numa perda de capitalização de mercado de cerca de 7 mil milhões de dólares, segundo a Coinbase. A Trump recuperou mais tarde algumas das perdas e a criptomoeda está atualmente a ser negociada a cerca de 27,35 dólares, com uma capitalização de mercado superior a 5 mil milhões de dólares.

Apesar de o token do presidente eleito não se destinar a ser uma "oportunidade de investimento, contrato de investimento ou cobertura", como explicam no seu site oficial, os fãs do presidente Trump interessados em criptomoedas correram para adquirir este token. Nesse sentido, grandes bolsas como a Coinbase e a Binance declararam que iriam disponibilizar o token muito em breve.

Melania também lança a sua própria criptomoeda

Tal como o presidente Donald Trump, a primeira-dama dos Estados Unidos também lançou a sua própria criptomoeda: MELANIA, um token digital que mostra uma fotografia a preto e branco da mulher do presidente eleito a sorrir, com as mãos juntas a cobrir parte do rosto.

Solana , em alta após o lançamento da criptomoeda de Trump

O token de Trump foi emitido na blockchain Solana, no qual beneficiou com grandes valorizações dado este acontecimento.

A Solana é a quarta maior criptomoeda em termos de capitalização de mercado. Criada em 2020 como uma alternativa mais rápida e económica ao Ethereum, atualmente acolhe algumas das moedas meme mais populares, bem como projetos e jogos de finanças descentralizadas (DeFi).

Outros investimentos de Trump em criptomoedas

A família Trump tem demonstrado um interesse crescente neste setor. O presidente eleito dos EUA e os seus três filhos têm promovido a World Liberty Financial, uma empresa de criptomoeda criada pelos seus parceiros de longa data. Entretanto, a empresa de redes sociais de Trump tentou, sem sucesso, adquirir a Bakkt, uma plataforma de comércio de criptomoedas.

