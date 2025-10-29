A Micron beneficia do crescimento da HBM!

Principais conclusões A SK Hynix informa que todas as vendas de memória HBM para 2026 estão esgotadas, indicando uma aceleração do superciclo no setor de semicondutores.



Como um dos principais produtores de HBM, a Micron está a beneficiar do aumento da procura impulsionado pelo crescimento da IA e dos centros de dados, com os seus chips HBM3e já implementados em soluções da Nvidia.



Desde o início do ano, as ações da Micron têm superado o desempenho do S&P 500, refletindo o otimismo dos investidores em relação às perspetivas da empresa, enquanto monitorizam os riscos tecnológicos e globais.

A Micron Technology e a sua concorrente SK Hynix estão atualmente em destaque para os investidores devido a uma forte tendência ascendente no mercado de memórias de semicondutores, particularmente no segmento de memórias de alta largura de banda (HBM). A SK Hynix informa que as vendas totais de chips de memória para 2026 já estão esgotadas, e as previsões apontam para um chamado superciclo, um período prolongado de procura excepcionalmente alta impulsionado pelo rápido desenvolvimento da infraestrutura de inteligência artificial e centros de dados. As previsões de longo prazo para o mercado de HBM são muito promissoras. A SK Hynix estima uma taxa de crescimento anual composta de 30% até 2030, o que poderia resultar num valor de mercado de até US$ 150 mil milhões, excedendo significativamente as projeções anteriores da Micron. A empresa é uma das três principais produtoras mundiais de HBM, e os seus chips HBM3e já estão a ser utilizados em soluções gráficas de grandes empresas, incluindo a Nvidia. O ambiente atual do mercado favorece os produtores de memória de alta largura de banda, uma vez que o crescimento da IA, Big Data e aplicações avançadas aumenta significativamente a procura. A oferta limitada e as elevadas barreiras à entrada funcionam a favor dos líderes de mercado, permitindo-lhes aumentar a quota de mercado e manter uma vantagem competitiva. Desde o início do ano, as ações da Micron subiram significativamente mais do que o S&P 500, destacando ainda mais o otimismo dos investidores em relação às perspetivas da empresa. Ao mesmo tempo, é importante estar atento aos riscos relacionados à manutenção da liderança tecnológica, à pressão competitiva e às políticas económicas globais, incluindo as relações com a China e as regulamentações de exportação. A Micron enfrenta uma oportunidade de crescimento substancial graças ao boom da IA e à procura recorde por memórias HBM avançadas. Isso cria uma base sólida para um maior crescimento nos resultados financeiros e no valor de mercado da empresa.



