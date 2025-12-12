Rivian Automotive: Estrela em ascensão ou meteorito?

A Rivian Automotive é uma fabricante de veículos elétricos autónomos, conhecidos como “AEV”. É uma empresa relativamente pequena e de nicho, considerando o negócio extremamente intensivo em capital que é a fabricação de automóveis, com uma capitalização de mercado de “apenas” 23 mil milhões de dólares. As avaliações da empresa estão a ter um desempenho muito bom na sessão de hoje, apesar do fraco sentimento do mercado. A empresa subiu aproximadamente 16% hoje , graças ao anúncio de ontem de um produto inovador. De acordo com a administração da Rivian, o seu novo processador proprietário para condução autónoma, RAP1, oferece um desempenho várias vezes superior ao de líderes do setor, como a Tesla . A solução também é considerada 50 vezes mais eficiente do que os processadores padrão atuais da Rivian. Além do poder de computação, a cadeia de abastecimento também é importante. A empresa projetou o chip e irá produzi-lo em colaboração com a TSMC, cortando os laços com a Nvidia. Mas será isto suficiente para quebrar a tendência bastante fraca da empresa? Vale a pena lembrar que a Rivian estreou no mercado com uma avaliação próxima de 180 dólares por ação em 2021. Hoje, está apenas a 19 dólares — uma queda de quase 90% . Qual é a razão para isso? É principalmente o resultado do facto de que a empresa, apesar de anos no mercado, ainda não é lucrativa. O mercado perdeu uma parte significativa da esperança e confiança no mercado de AEV e nas empresas desse segmento que não conseguiram gerar lucro, mesmo em relativo isolamento. Hoje, o mercado está repleto de designs maduros da Waymo, Tesla e uma variedade de marcas chinesas. Então, isso é uma anomalia temporária em uma tendência de queda? Não necessariamente. Pode ser um momento decisivo para a empresa. Mesmo nas suas fases iniciais de desenvolvimento, a empresa demonstrou repetidamente que é capaz de competir em termos de qualidade de soluções com entidades que possuem um capital muito maior. A empresa tem reservas de caixa massivas — até 7 mil milhões de dólares , as perdas estão a diminuir ano após ano e as novas soluções oferecem uma oportunidade de concorrência real pela quota de mercado. A Rivian tem registado uma taxa de crescimento sem precedentes nos últimos trimestres, com um aumento de 78% na receita em relação ao ano anterior e um aumento de 320% nas vendas no setor de software. Os investidores interessados nas mudanças neste segmento de mercado devem acompanhar as informações sobre a R2 — espera-se que ela seja uma concorrente direta da Tesla. A Rivian não tem o peso político da Tesla, possui soluções proprietárias de alto nível e uma cadeia de abastecimento muito mais resiliente. RIVN.US (D1) Fonte: xStation5

