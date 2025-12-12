Abertura de Wall Street: Mercados continuam reticentes

Principais conclusões Lululemon soars on potential strategy pivot

Gold miners benefit from higher prices of precious metals

Broadcom disappoints with AI-driven sales outlook

Trump prevents state-level AI regulation

Promise of loosened regulation sends cannabis stocks higher

No início da sessão de sexta-feira nos EUA, é possível observar a continuação do sentimento de nervosismo de ontem. Na quinta-feira, os principais índices de Wall Street caíram mais de 1%, mas no final da sessão, os compradores conseguiram manter a iniciativa. A sessão abre com uma queda de quase 1% nos preços dos contratos do US 100. O mercado pode mais uma vez tentar descontar a sustentabilidade do boom da IA e se os cortes esperados pelo FED são adequados à condição económica. Austan Goolsbee, membro do FOMC conhecido pela sua abordagem conservadora à redução das taxas, fará o seu discurso hoje. Os mercados podem esperar insights sobre o lado hawkish da perspectiva do FOMC. Donald Trump assinou um decreto proibindo os estados individuais de introduzir regulamentações locais relativas à IA. O Secretário do Comércio tem 90 dias para avaliar as leis estaduais existentes que entrariam em conflito com o novo documento, redigido em estreita colaboração com representantes da Google, Nvidia, OpenAI e Apple. US100 (D1) Fonte: xStation5 No gráfico, podemos observar uma formação que pode potencialmente revelar-se um padrão H&S prolongado. Para os compradores, a tarefa principal será defender os níveis FIBO 23,6 e FIBO 50, o que permitirá negar o cenário de realização. O suporte para a procura não será apenas os níveis FIBO, mas também a média EMA100. Potencialmente significativo, também se pode observar um estreitamento repentino da distância entre a linha de sinal e a média MACD, o que pode dar os primeiros sinais de fraqueza na avaliação. Notícias da empresa: Lululemon (LULU.US) - A empresa ganha 12% após a renúncia do atual CEO.

- A empresa ganha 12% após a renúncia do atual CEO. Broadcom (AVGO.US) - A fabricante especializada em eletrónica perde mais de 7% após previsões de vendas decepcionantes.

- A fabricante especializada em eletrónica perde mais de 7% após previsões de vendas decepcionantes. Roblox (RBLX.US) - A operadora de plataforma/jogo online perde cerca de 4% após receber uma recomendação negativa de um banco de investimento.

- A operadora de plataforma/jogo online perde cerca de 4% após receber uma recomendação negativa de um banco de investimento. Eli Lilly (LLY.US) - A FDA americana planeia acelerar o ciclo de licenciamento de medicamentos.

- A FDA americana planeia acelerar o ciclo de licenciamento de medicamentos. Newmont Corp. (NEM.US) - As empresas de mineração que lidam com ouro ganham com a onda de aumentos dos metais preciosos. A empresa cresce 1,5%.

- As empresas de mineração que lidam com ouro ganham com a onda de aumentos dos metais preciosos. A empresa cresce 1,5%. Quanex Building (NX.US) — Um designer e fabricante de componentes de construção cresce 25% após superar significativamente as expectativas para os resultados do quarto trimestre. O lucro por ação foi de 83 cêntimos por ação, em comparação com as previsões de cerca de 52%, o EBITDA e as vendas líquidas caíram.

— Um designer e fabricante de componentes de construção cresce 25% após superar significativamente as expectativas para os resultados do quarto trimestre. O lucro por ação foi de 83 cêntimos por ação, em comparação com as previsões de cerca de 52%, o EBITDA e as vendas líquidas caíram. Lockheed Martin (LMT.US) — A Suíça reduziu a sua encomenda de aeronaves F-35A para manter o orçamento atual alocado para o cumprimento da encomenda após aumentos inesperados de preços.

— A Suíça reduziu a sua encomenda de aeronaves F-35A para manter o orçamento atual alocado para o cumprimento da encomenda após aumentos inesperados de preços. Canopy Growth (CGC.US) — As empresas envolvidas na produção e distribuição de maconha crescem após comentários de Donald Trump, que anunciou o levantamento de algumas restrições relacionadas ao comércio da substância. O preço sobe cerca de 25%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.