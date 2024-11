A Nvidia regista mais um resultado trimestral muito forte. Será que o boom da IA irá intensificar-se ainda mais?

Os resultados trimestrais da Nvidia, embora tenham batido recordes, superando as expectativas de Wall Street, não trouxeram euforia ao mercado de ações. A ação da empresa esteve a desvalorizar quase 5% logo após a publicação, embora tenha vindo a recuperar grande parte das perdas mais tarde. No entanto, a reação do mercado para esta abertura ainda é difícil de prever,os investidores parecem estar a olhar para o futuro com alguma incerteza (talvez injustificada), observando as previsões de crescimento recorde da empresa e comentários sobre as perspectivas crescentes do sector de IA.

A Nvidia reportou 35,1 mil milhões de dólares em receitas, contra 32,8 mil milhões de dólares previstos, e 0,78 dólares em ganhos por ação, enquanto Wall Street esperava 0,74 dólares. No entanto, para o trimestre atual, a empresa já estima que as receitas ultrapassarão definitivamente os 37 mil milhões de dólares. Uma coisa é certa: o investimento em infraestruturas de IA vai continuar, e o relatório da Nvidia mostrou que mais empresas estão a aumentar o investimento em inteligência artificial. Estamos a falar de empresas como a Accenture, mas também a Foxconn, a Lenovo, a Toyota e a indiana Reliance Industries.

Por outro lado, isto não significa que a capitalização da Nvidia irá aumentar indefinidamente. O maior obstáculo para a empresa parece ser um abrandamento da economia mundial (que não se verificou até agora, pelo menos nos seus principais parceiros comerciais, como a Microsoft, a Meta ou a Google) ou um conflito sobre Taiwan.

Atualmente, a Nvidia está a diversificar a sua atividade dos centros de dados para o sector do gaming, o sector automóvel e o sector industrial, e todos os seus segmentos de atividade registaram um crescimento, tanto trimestral como anual. As receitas cresceram 94% em relação ao ano anterior, com as vendas no segmento dos centros de dados a aumentarem 112% e o lucro líquido a subir 111% em relação ao ano anterior. Os números falam por si.

Os seus concorrentes ainda não acordaram do seu sono tecnológico. A Nvidia também tranquilizou o mercado, dizendo que as remessas de chips Blackwell AI começarão no quarto trimestre deste ano e acelerarão no próximo ano. No entanto, deu a entender que o seu fornecimento poderia ser limitado devido a desafios de design, deixando espaço para os mercados especularem “quanto”, uma vez que isso poderia naturalmente levar a alguma estagnação no impulso das vendas.

Os clientes poderão esperar mais tempo e aguardar até que a Nvidia seja capaz de lhes oferecer GPUs mais modernas e mais potentes. Também não sabemos em que circunstâncias económicas poderá escalar a sua produção de forma satisfatória. Por outro lado, a empresa está confiante de que a procura de Blackwell irá aumentar até 2025 e exceder a oferta disponível. Além disso, está otimista quanto às perspectivas de negócio no mercado industrial (IoT), 5G, robótica ou computação quântica.

Isto sugere que a empresa conseguirá “suportar os custos” e talvez elevar os preços das GPU.

Em conclusão, as ações da Nvidia estão caras, mas a empresa está a “comandar” e prova mais uma vez que é a líder do mercado em alta da IA. É difícil imaginar hoje que esta tendência se mantenha sem a valorização das suas ações....

