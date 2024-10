A Philip Morris está a crescer após melhores resultados no 3Q24 e aumentou as suas perspectivas📊

A Philip Morris (PM.US) apresenta resultados melhores do que os previstos para o 3T24. As vendas mais elevadas, combinadas com uma melhoria da rentabilidade, bem como um aumento final das previsões para o ano completo de 2024, fazem com que o preço das ações da empresa suba mais de 7% no início da sessão. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A nível das receitas, a Philip Morris registou 9,91 mil milhões de dólares, superando a previsão consensual de 9,68 mil milhões de dólares. A empresa atingiu assim um recorde de receitas trimestrais, bem como um lucro líquido recorde, graças a políticas de custos adequadas.

As saquetas Zyn, que contêm nicotina e são tomadas por via oral, sendo colocadas sob o lábio superior, registaram um aumento de 41% nas vendas nos EUA só no terceiro trimestre. A Philip Morris acrescentou que a procura de cartuchos de tabaco aquecidos IQOS em mercados como a Grécia e a Alemanha está também a impulsionar as vendas.

A Philip Morris está a tentar aumentar as vendas de alternativas aos cigarros, num contexto de crescente sensibilização do público para os efeitos do tabaco na saúde. Embora estes produtos contenham menos substâncias e produtos químicos associados ao cancro e às doenças cardíacas, a sua crescente popularidade está a causar controvérsia, especialmente entre os jovens que nunca fumaram.

A crescente popularidade do Zyn nos EUA causou problemas de abastecimento, mas essas dificuldades estão agora a começar a diminuir. A empresa anunciou em julho que iria investir 600 milhões de dólares numa nova fábrica nos EUA para produzir o Zyn.

A nível do EPS ajustado, a Philip Morris registou 1,91 dólares (contra uma previsão de 1,81 dólares). Em termos anuais, isto representa um aumento de 14,4%. Subjacente a esse crescimento esteve principalmente uma melhoria no lucro líquido, que aumentou para US$ 3,08 bilhões no 3T24. A maior taxa de crescimento do lucro líquido levou a margem líquida a patamares recordes, mantendo assim a tendência de alta que vem ocorrendo desde o 2T23. A empresa atingiu valores em torno de 31%, que no período 2020-2022 era o limite superior da margem. Assim, é de esperar que a tendência de melhoria da margem líquida nos próximos trimestres abrande, podendo, pelo contrário, consolidar-se nos níveis atuais.

A empresa também aumentou as suas expectativas para o exercício completo de 2024. Prevê que os lucros ajustados por ação aumentem 15% este ano (excluindo as alterações das taxas de câmbio), em comparação com as previsões anteriores de 13%, para 6,45-$6,51 (anteriormente: 6,33-$6,45). O limite superior das previsões anteriores como o limite inferior das previsões atuais é um sinal da confiança da Philip Morris na força da atual tendência dos consumidores relativamente ao crescimento da procura dos produtos da empresa. RESULTADOS FINANCEIROS 3T24: Volume de expedição de cigarros em unidades 163,24 mil milhões Volume de embarque de cigarros na Europa 43,74 bilhões de unidades Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Médio Oriente e África: volume de expedição de cigarros 91,46 mil milhões de unidades Ásia Oriental, Austrália e PMI Volume de remessa de cigarros Duty Free 12,81 mil milhões de unidades Volume de remessa de cigarros das Américas 15,24 bilhões de unidades

Volume de embarque de unidades de tabaco aquecido 35,35 bilhões de unidades, estimativa 35,19 bilhões Europa volume de expedição de tabaco aquecido 14,20 mil milhões de unidades Sul e Sudeste Asiático, Comunidade de Estados Independentes, Médio Oriente e África volume de embarque de tabaco aquecido 7,13 mil milhões de unidades Ásia Oriental, Austrália e PMI volume de embarque de tabaco aquecido isento de impostos 13,86 mil milhões de unidades Volume de embarque de tabaco aquecido das Américas 157 milhões de unidades

Lucro operacional ajustado de US$ 4,15 bilhões, estimativa de US$ 3,93 bilhões

EPS ajustado de US$ 1,91, estimativa de US$ 1,81

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.