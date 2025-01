A próxima semana nos mercados (24/01/24)

A semana que agora termina nos mercados

Os mercados acionistas dos Estados Unidos da América fecharam em alta esta semana, com o S&P 500 a atingir um novo máximo histórico acima dos 6100, após um recuo de 5,3% em dezembro. O sentimento dos investidores foi impulsionado pelo discurso do Presidente Trump no Fórum Económico Mundial, onde apelou a cortes imediatos nas taxas de juro e instou a Arábia Saudita a baixar os preços do petróleo.

Além disso, tivemos a divulgação de alguns dados macroenómicos importantes esta semana. Nos EUA, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego aumentaram em 6000 para os 223 000, ainda perto dos níveis mais baixos do ano passado. Entretanto, os pedidos de indemnização continuaram a aumentar em 46 000, para 1,899 milhões. No Reino Unido, a taxa de desemprego subiu para 4,4% em novembro, o valor mais elevado dos últimos três meses. Na China, o Banco Popular da China (PBOC) manteve inalteradas as suas taxas directoras a um ano e a cinco anos. No Japão, o Banco do Japão aumentou a sua taxa de juro em 25 pontos base (pb) para os 0,50%, tal como esperado, e a decisão foi acompanhada por uma revisão em altas das previsões da inflação, em relação às últimas previsões de Outubro. Na Nova Zelândia (NZ), a inflação global do quarto trimestre manteve-se inalterada nos 2,2% em termos homólogos.

Principais eventos da próxima semana

IPC do 4T na Austrália

Quarta-feira, 29 de janeiro às 00h30 GMT

Para o terceiro trimestre (3T) de 2024, a inflação global aumentou 0,2%, para uma taxa anual de 2,8% a/a, a mais baixa desde o trimestre de março de 2021. A redução foi amplamente antecipada, impulsionada pela queda dos preços da eletricidade (-17,3%) devido a descontos do governo e preços dos combustíveis automotivos (-6,7%). A medida de inflação preferida do RBA, a média aparada, aumentou 0,8% no terceiro trimestre de 2024, reduzindo a taxa anual para 3,5% de 4,0% antes, marcando o sétimo trimestre consecutivo de inflação média aparada anual mais baixa. Para dezembro de 2024, espera-se preliminarmente que a inflação global aumente 0,5% em termos trimestrais em cadeia, para uma taxa anual de 2,2%. A medida de base, a média aparada, deverá aumentar 0,6% em termos trimestrais, o que poderá atenuar a taxa de inflação média aparada anual para 3,3%.

Reunião do FOMC nos EUA

Quarta-feira, 29 de janeiro, às 19h30 GMT

Na sua última reunião, em dezembro, a FOMC reduziu as taxas em 25 pb, para um intervalo de 4,25% a 4,50%, o que era amplamente esperado e resultou num total de 100 pb de cortes nas taxas desde setembro. No entanto, as suas projecções (pontos) de apenas mais dois cortes de 25 pb em 2025 (contra quatro anteriormente) foram mais hawkish do que os três cortes esperados pela maioria dos especialistas, embora em linha com os preços de mercado. Além disso, a revisão das perspectivas da Reserva Federal (Fed), incluindo uma taxa de desemprego mais baixa e previsões mais elevadas para o PIB e a inflação subjacente, foi acompanhada por um aumento da taxa terminal de 2,875% para 3,125%. As minutas da reunião de dezembro da FOMC indicaram que o Fed planeia abrandar os futuros cortes devido a incertezas quanto a potenciais alterações nas políticas de imigração e comerciais que possam afetar a economia dos EUA. Quase todos os participantes consideraram que os riscos ascendentes para as perspectivas de inflação tinham aumentado. Desde o corte das taxas em dezembro, os dados relativos à inflação nos EUA corresponderam às expectativas, reforçando a confiança na atual tendência descendente da inflação. Os dados relativos à atividade económica permanecem relativamente fortes. Tendo em conta as recentes orientações da Fed e a necessidade de avaliar a reação da economia às reduções de 100 pb do ano passado, espera-se que a Fed mantenha as taxas estáveis na próxima semana, mantendo a sua tendência de flexibilização.

Decisão sobre as taxas de juro do BCE

Quinta-feira, 30 de janeiro, às 13h15 GMT

Espera-se que o BCE reduza as taxas em 25 pb na sua próxima reunião, baixando a taxa de depósito de 3% para 2,75%. Este será o quinto corte de taxas desde junho de 2024 e alinha-se com o compromisso dos decisores políticos de continuar a flexibilização monetária. Embora a inflação tenha mostrado alguns sinais de aumento nos últimos meses, a decisão de reduzir as taxas é provavelmente motivada por um enfoque no apoio ao crescimento. No mês passado, os decisores políticos baixaram ainda mais as suas projecções de crescimento económico, sublinhando a necessidade de reduzir as taxas para um intervalo neutro de 1,75% - 2,0%, a partir do atual nível restritivo. Na Alemanha, a atividade económica permanece lenta, com o PMI da indústria transformadora ainda em contração, apesar do crescimento no sector dos serviços.

Índice de preços PCE básico

Sexta-feira, 31 de janeiro, às 13h30 GMT

Em novembro, os preços principais do PCE nos EUA aumentaram 2,4% em relação ao ano anterior, subindo de um mínimo de três anos de 2,1% em setembro. O PCE subjacente, a medida preferida do Fed para a inflação, aumentou 0,1%, o menor aumento em seis meses. Isto deixou a taxa anual do PCE subjacente estável nos 2,8% em dezembro, abaixo das previsões de 2,9%. Para dezembro, espera-se que o PCE global aumente para 2,6% em termos homólogos. A inflação subjacente do PCE deverá manter-se estável nos 2,8%.

Resultados do 4º trimestre de 2024 nos EUA

A earnings season do quarto trimestre de 2024 nos EUA continua esta semana, com relatórios esperados dos gigantes da tecnologia Microsoft (29 jan.), Meta (29 jan.), Tesla (29 jan) e Apple (30 jan).