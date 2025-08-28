A exclusão da Evergrande da Bolsa de Hong Kong marca o fim de uma era turbulenta no setor imobiliário chinês, simbolizando o colapso do antigo maior promotor imobiliário do país, peça central do modelo de crescimento económico da China. O que aconteceu à Evergrande Outrora avaliada em mais de 50 mil milhões de dólares, a Evergrande deixou de ser cotada em bolsa no dia 25 de agosto de 2025, após anos de endividamento, restrições regulatórias e tentativas falhadas de reestruturação. A empresa tem cerca de 7,733.2 M CNY em dívida, deixando para trás projetos inacabados e credores por pagar. Em janeiro de 2024, o tribunal de Hong Kong ordenou a sua liquidação, uma vez que não conseguiu apresentar um plano de recuperação viável. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Impacto no setor imobiliário chinês A queda da Evergrande desencadeou uma crise alargada no setor, levando a incumprimentos generalizados entre outros promotores e a uma queda contínua nos preços das casas, nas vendas e na atividade de construção. O imobiliário, que chegou a representar cerca de ¼ do PIB chinês, transformou-se agora num dos maiores desafios para a economia nacional e para as finanças das administrações locais. Compradores enfrentam atrasos indefinidos na entrega das habitações.



Demissões em massa e cortes salariais atingiram trabalhadores do setor e áreas dependentes.



Credores — incluindo obrigacionistas estrangeiros e fornecedores — recuperaram apenas uma fração dos montantes investidos.

Fim de um modelo de crescimento O colapso da Evergrande expôs os riscos do modelo chinês assente na dívida e na expansão imobiliária. As políticas das “três linhas vermelhas”, lançadas por Pequim para limitar o endividamento excessivo, precipitaram a crise de várias empresas, acelerando a transição para longe do setor como motor da economia. Neste momento, ainda não surgiu um substituto capaz de assumir esse papel. Enquanto isso, empresas estatais ganham cada vez mais peso no mercado, e as autoridades são forçadas a financiar a conclusão de milhares de habitações inacabadas. A era da rápida expansão e da especulação imobiliária terminou, cedendo lugar a esforços de estabilização e reestruturação. Key Financials 2Q FY2023 3Q FY2023 4Q FY2023 1Q FY2024 2Q FY2024 3Q FY2024 4Q FY2024 Total Revenues 3,072.6M 3,170.7M 3,170.7M 3,110.1M 3,110.1M 3,268.2M 3,268.2M YoY Growth % 6.17% 5.32% 5.32% 1.22% 1.22% 3.08% 3.08% Gross Profit 749.6M 834.0M 834.0M 628.0M 628.0M 635.1M 635.1M Gross Profit Margin 24.40% 26.30% 26.30% 20.19% 20.19% 19.43% 19.43% EBITDA 524.4M 742.6M 742.6M 355.7M 355.7M 447.8M 447.8M EBITDA Margin 17.07% 23.42% 23.42% 11.44% 11.44% 13.70% 13.70% Net Income 390.7M 379.9M 379.9M 250.3M 250.3M 260.2M 260.2M Net Income Margin 12.71% 11.98% 11.98% 8.05% 8.05% 7.96% 7.96% Apesar dos resultados desastrosos entre 2020 e 2021, que culminaram no incumprimento da dívida e na posterior liquidação, a Evergrande procurou levar a cabo esforços de reestruturação, nomeadamente através de acordos de troca de dívida e da reativação parcial de alguns projetos. Em paralelo, o governo chinês implementou políticas macroeconómicas para apoiar o setor imobiliário, medidas essas que, no entanto, não foram suficientes para inverter a crise da empresa de forma efetiva. Implicações mais amplas A exclusão da Evergrande reflete não apenas a falência de uma empresa, mas também fragilidades profundas da economia chinesa, do elevado endividamento local ao fraco consumo das famílias. A crise imobiliária tornou-se o principal travão ao crescimento e ao aumento da despesa interna. Embora se espere uma recuperação gradual, a transição para um novo modelo económico continua incerta. O fim da Evergrande encerra um capítulo na história do imobiliário chinês, mas os desafios do país vão muito além dos edifícios por concluir e dos balanços arruinados.



