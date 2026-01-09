O que é que o relatório do NFP nos diz?

Interpretar os dados do mercado de trabalho americano está a tornar-se uma tarefa cada vez mais desafiante, tanto para analistas como para investidores. A última leitura não é exceção. O que nos pode revelar o último relatório NFP? À primeira vista, o relatório parece positivo e sugere a força do mercado de trabalho nos EUA no final de 2025. No entanto, ao analisar os dados em si, pode-se perder de vista as nuances e as tendências: considerando todos os dados do mercado de trabalho do ano passado, especialmente do final do ano, é possível observar uma série de observações pessimistas: A variação no emprego não agrícola (NFP) mostra um aumento de 50.000, o que ficou abaixo das expectativas do mercado de 60.000 e representa um declínio em relação à leitura anterior de 56.000. Esta leitura não é inerentemente fraca ou trágica, mas é mais um declínio no crescimento do emprego. Para comparação, os dados do NFP de janeiro (dezembro) de 2024 e 2023 oscilaram em torno de 200.000. Isso indica um declínio anual no emprego nesse indicador de 70%. Essas observações são confirmadas no relatório do BLS. O emprego aumentou em 584.000 ao longo de 2025 - no entanto, em 2024, esse aumento foi de 2 milhões.

As revisões dos dados também são significativas. Os dados de outubro foram revistos em baixa em 68.000 empregos e, em novembro, em 56.000. Isto significa que a economia criou mais de 100.000 empregos a menos do que o mercado pensava há um mês. Também indica uma sobrevalorização consistente dos dados relativos ao emprego nos dados preliminares.

A maioria concentra-se no indicador de desemprego relativamente simples e universal. A taxa de desemprego caiu em dezembro de 2025 de 4,5% para 4,4%, o que deveria indicar uma melhoria nas condições do mercado de trabalho. Esta observação está correta, mas ignora um detalhe importante. O BLS utiliza uma série de agregados de desemprego, sendo a taxa de desemprego oficial o agregado «U-4», que inclui os desempregados e os «trabalhadores desmotivados». O agregado “U-6”, uma medida mais ampla que inclui aqueles forçados a trabalhar a tempo parcial, subiu para 8,7% em outubro e permanece em 8,4% em dezembro.

O verdadeiro «elefante na sala» do mercado de trabalho americano continua a ser todas as formas de trabalho temporário, conhecidas como «economia gig». De acordo com as leituras, o emprego deste tipo aumentou em 980 000 em 2025. No entanto, este crescimento não é uniforme e, como observado no relatório, concentra-se quase inteiramente na segunda metade de 2025.

O fenómeno do trabalho temporário também explica o número relativamente baixo de pedidos de subsídio de desemprego. O sistema de subsídios de desemprego oferece muito pouco apoio, estando sujeito a uma série de requisitos formais que variam consoante os regulamentos estaduais. Como resultado, muitas pessoas aceitam trabalhos temporários/a tempo parcial, contornando completamente o ineficiente/insuficiente sistema de apoio ao desemprego. Os dados que sustentam a tese de um mercado de trabalho mais restritivo também incluem os pedidos contínuos de subsídios. Estes voltaram a exceder as expectativas e aumentaram para 1,19 milhões. Isto, combinado com a diminuição dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego, significa que as pessoas que já conseguiram inscrever-se no apoio ao desemprego permanecem desempregadas por mais tempo. Os dados que levantam mais dúvidas são os relativos ao emprego no setor privado. O crescimento neste setor é de apenas 37 000, em comparação com os 64 000 esperados. Isto significaria que, apesar do encerramento do governo e das demissões em massa de funcionários, o setor público estava a impulsionar o mercado de trabalho para cima.

No entanto, essa suspeita não é confirmada pelo relatório do BLS.

É importante ressaltar que o problema do desemprego não afeta todos os grupos sociais da mesma forma. Muito pelo contrário. O grupo com a maior taxa de desemprego é o dos jovens, onde a taxa chega a 15,7% para adolescentes e 10,4% para aqueles com idades entre 16 e 24 anos.Os setores com maior crescimento do emprego em dezembro são o retalho e a gastronomia. No entanto, isso não indica boa saúde para esses setores, pois também são as indústrias que mais perderam empregos líquidos em uma base anual. Um crescimento mais sistemático pode ser observado nos setores de cuidados e saúde.

O consenso entre analistas e comentaristas indica que o mercado de trabalho permanece relativamente forte, embora o desemprego seja o mais alto em quase 10 anos (excluindo o período anômalo da pandemia da COVID).

Mesmo estas estimativas não refletem a situação real devido ao impacto do trabalho a tempo parcial, que proporciona rendimentos, mas não permite a autossuficiência.

A situação dos jovens no mercado de trabalho, de má, torna-se dramática.

As tendências de emprego refletem o envelhecimento da população nos EUA. Uma parte crescente da economia é dedicada aos cuidados aos idosos. Além dos investimentos em IA, as contribuições recentes para o crescimento do PIB nos EUA são cada vez mais ocupadas pelos cuidados de saúde.

A trajetória atual das taxas de juro nos EUA não leva em consideração a condição real do mercado de trabalho. A margem de manobra do FED está a tornar-se cada vez mais limitada devido às iniciativas pró-inflacionárias da administração do presidente (como tarifas) e ao impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho.

