Os ganhos do dólar estão a estagnar após uma reportagem do New York Times sugerir que as autoridades iranianas partilharam informações com a CIA sobre a disponibilidade para negociações. Apesar da resposta subsequente do Irão, afirmando que não confia nos EUA, não vê motivos para negociações e pretende continuar as operações militares enquanto for necessário, o Índice do Dólar Americano (USDIDX) interrompeu a sua sequência de ganhos dinâmicos, recuando aproximadamente 0,2% após ultrapassar a máxima de três meses. USDIDX (D1) Fonte: xStation5 Além do efeito de “fuga para a segurança”, a força do dólar tem sido impulsionada por um aumento acentuado nos receios de inflação global, o que apoia a manutenção de taxas de juro mais elevadas nos EUA. Os responsáveis da Reserva Federal vinham comunicando um sentimento cada vez mais hawkish, mesmo antes de a inflação do PCE regressar aos 3%; consequentemente, um choque adicional no preço do petróleo traduziu-se numa rápida recuperação das taxas de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA e num declínio nas expectativas já instáveis de cortes nas taxas em 2026. No entanto, dada a escala dos ganhos recentes e a falta de perspetivas de desaceleração do conflito, a correção de hoje pode ser meramente técnica e não sinaliza necessariamente o fim da pressão ascendente sobre o dólar. Fonte: Bloomberg Finance LP Embora as novas preocupações inflacionárias sejam de natureza global, o efeito combinado do “nervosismo inflacionário + fuga para a segurança” fez com que a maioria das moedas do G10 se desvalorizasse em relação ao dólar americano. Até mesmo o franco suíço sofreu uma forte correção. O mais afetado foi o EUR/USD, que caiu aproximadamente 1,2% no acumulado do ano. O Banco Central Europeu (BCE) enfrenta um desafio ainda mais difícil, vendo-se obrigado a ponderar o ressurgimento da inflação face ao risco real de recessão no continente. Os preços do gás natural na Europa duplicaram em reação ao agravamento do conflito e à suspensão da produção de GNL no Catar. O alívio dos preços da energia nos últimos anos foi o principal fator que ajudou a conter a inflação europeia e contribuiu para o aumento observado na atividade empresarial. Um aumento sustentado dos preços do gás poderia, portanto, sufocar a recuperação gradual da economia europeia. Fonte: National Statistical Offices, Bloomberg Finance L.P. Apesar de uma recuperação simétrica nos rendimentos em ambos os lados do Atlântico, o EUR/USD registou uma queda acentuada devido à exposição da Europa à volatilidade dos preços do gás, que ameaça anular os ganhos recentes na atividade económica (melhorias no PIB, aumento dos PMIs). Apesar da defesa bem-sucedida do suporte técnico em 1,1600, o sentimento em torno do par EUR/USD permanece decididamente pessimista, conforme confirmado pelos dados do mercado de derivativos. O indicador Risk Reversal mostra uma preferência persistente pelas opções de venda em detrimento das opções de compra, o que significa que os investidores continuam a pagar um prémio elevado para se protegerem contra novas quedas do euro no próximo mês. Este pessimismo reflete as crescentes preocupações com a saúde da economia europeia, que enfrenta pressões energéticas e baixos níveis de armazenamento de gás, fatores que, aos olhos do mercado, lançam dúvidas sobre a sustentabilidade da atual recuperação. Taxa de câmbio EUR/USD (branco) vs. Risk Reversal implícito no mercado para 1 mês (azul, negativo). Fonte: Bloomberg Finance L.P.

