O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou que o governo planeia implementar uma tarifa global de 15% ainda esta semana, substituindo a taxa atual de 10%. Esta decisão segue uma recente decisão da Suprema Corte que invalidou o programa tarifário anterior, considerando-o inconsistente com a legislação vigente. A nova taxa é temporária, com as autoridades a esperarem um retorno aos níveis anteriores dentro de alguns meses, à medida que estruturas tarifárias mais duradouras forem desenvolvidas. As implicações económicas desta medida são multifacetadas. Para os consumidores, a tarifa mais elevada pode levar a um aumento nos preços dos produtos importados, potencialmente adicionando pressão inflacionária a curto prazo. As empresas que operam em cadeias de abastecimento internacionais podem enfrentar custos mais elevados para matérias-primas e componentes, forçando-as a rever as estratégias de aquisição, mudar de fornecedores ou transferir os custos para os clientes. Os mercados financeiros, particularmente os setores intimamente ligados ao comércio internacional, podem reagir com maior volatilidade e incerteza. A tarifa também tem um peso político e geopolítico significativo. Ela envia um sinal claro de que os EUA estão preparados para usar as ferramentas de política comercial disponíveis, mesmo diante de restrições legais, para manter sua vantagem competitiva. A nova taxa pode acelerar a reorganização das cadeias de abastecimento globais e levar os parceiros comerciais, incluindo a China e a União Europeia, a entrar em negociações ou considerar medidas retaliatórias. Numa perspetiva mais ampla, a introdução da tarifa de 15% demonstra que o governo dos EUA está determinado a proteger os seus interesses comerciais e políticos. As suas decisões moldam não apenas as condições económicas de curto prazo, mas também o equilíbrio de poder global. Tarifas mais altas afetam os preços, os custos corporativos, a dinâmica do mercado financeiro e as relações internacionais, tornando-as um elemento central da estratégia económica e política dos Estados Unidos.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.