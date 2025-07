A TSMC apresenta lucros muito acima das estimativas de Wall Street 📈AI apoia os semidonductores

As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC.US), a maior fabricante de chips contratada do mundo, caíram ligeiramente nas negociações pré-mercado em Wall Street, apesar de a empresa divulgar resultados financeiros do segundo trimestre que superaram as expectativas de Wall Street. A surpresa positiva foi impulsionada pela forte procura de chips avançados, alimentada pelo aumento das infra-estruturas, aplicações e centros de dados de IA. No entanto, as previsões para o terceiro trimestre de 2025 são ligeiramente mais suaves do que o esperado.

Um dia antes da divulgação dos resultados da TSMC, outro fornecedor importante do sector dos semicondutores - a gigante holandesa de equipamento para chips ASML Holding (ASML.NL) - provocou ansiedade no mercado ao rever em baixa as suas perspectivas de crescimento para 2026. Os resultados da TSMC ajudaram a acalmar os nervos dos investidores, sinalizando que os gigantes tecnológicos americanos, como a Apple e a Nvidia , continuam a fazer encomendas substanciais de chips ao fabricante de chips taiwanês. A TSMC mantém uma posição dominante no mercado, produzindo cerca de 90% dos chips mais avançados do mundo, incluindo os fabricados com tecnologias de processo de 5nm, 3nm e 2nm.

Resultados do segundo trimestre da TSMC

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) registou um aumento anual de 61% no lucro líquido do segundo trimestre, melhor do que o previsto, totalizando 398,3 mil milhões de TWD. Este valor superou significativamente as estimativas da LSEG, que previam 377,9 mil milhões de TWD. As receitas do segundo trimestre atingiram 933 mil milhões de TWD, ligeiramente acima do consenso de 928 mil milhões de TWD, e quase 40% mais elevadas em relação ao ano anterior (tal como já tinha sido referido na semana passada).

Margem bruta : 58,6% contra 58,8% no primeiro trimestre e 57,9% previstos

: 58,6% contra 58,8% no primeiro trimestre e 57,9% previstos Margem operacional : 49,6% vs. 48,5% no 1T e 47,8% esperado

: 49,6% vs. 48,5% no 1T e 47,8% esperado Lucro operacional: aumento de 62% em relação ao ano anterior para 463,42 mil milhões de TWD

No terceiro trimestre de 3, a empresa projeta vendas de US $ 2025 bilhões a US $ 31.8 bilhões contra estimativas de US $ 33 bilhões, margens ligeiramente inferiores às esperadas de 31.72% a 55.5% contra 57.2% esperadas em Wall Street com margem operacional entre 55.5% a 47.5% vs 46.9% aguardado por analistas da Bloomberg. Desde 2021, a TSMC tem superado consistentemente as previsões dos analistas.

O desempenho da empresa reflete a forte demanda contínua por chips avançados de IA, especialmente da Nvidia e Advanced Micro Devices (AMD). A TSMC observou que a procura excede atualmente a sua capacidade de fabrico. Os pedidos relacionados à IA permanecem fortes, e a empresa projeta que as vendas de 2025 crescerão em uma faixa de meados de 20% em termos de dólares americanos.

As receitas aumentaram aproximadamente 40% no primeiro semestre de 2025, apesar do dólar taiwanês mais forte ter moderado o crescimento em termos de moeda nominal. A empresa comprometeu-se a investir 100 mil milhões de dólares adicionais na expansão da capacidade de fabrico no Arizona, juntamente com a expansão contínua no Japão, Alemanha e Taiwan. No entanto, a TSMC salientou as tensões geopolíticas persistentes e um cenário global frágil.

Ações da TSMC.US, gráfico D1

Fonte: xStation5