A TSMC apresentará os seus resultados na quinta-feira. Estaremos à espera de mais um desempenho recorde?

Já na quinta-feira, dia 16 de Janeiro, antes da abertura do mercado europeu, o gigante taiwanês do fabrico de semicondutores, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), publicará os seus resultados financeiros relativos ao quarto trimestre de 2024. Os analistas esperam o maior crescimento dos lucros desde 2022, impulsionado pela forte procura de sistemas relacionados com a inteligência artificial. Os dados de vendas recentes relativos a dezembro sugerem uma nova aceleração desta tendência em 2025. Principais expectativas: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Lucro por ação (EPS): esperado entre 2,20 e 2,22 dólares (as previsões indicam um aumento de 51% em relação ao ano anterior).

Receitas: 25,92 mil milhões de dólares (a previsão da TSMC é de 26,1-26,9 mil milhões de dólares, no entanto, os dados reais baseados em dados de vendas mensais indicam 26,3 mil milhões de dólares).

Crescimento do lucro líquido: cerca de 55% em relação ao ano anterior (crescimento médio esperado pelos analistas de Wall Street). Expectativas em moeda taiwanesa: Previsão de receita para o quarto trimestre de 2024: NT$868,5 mil milhões ($26,3 mil milhões), o que está em conformidade com as previsões da TSMC (NT$835-861 mil milhões) e representa um aumento de aproximadamente 39% em relação ao ano anterior.

Receitas para 2024: NT$2,894 biliões ($87,4 mil milhões), um aumento de 33,9% em relação ao ano anterior, o que representa o valor mais elevado desde a estreia da empresa na bolsa de valores.

Lucro líquido estimado para o quarto trimestre (consenso da Bloomberg): 369,84 mil milhões de dólares.

Margem bruta estimada: 58,5%.

Margem operacional estimada: 48,1%. Expectativas em relação à orientação futura: Vendas estimadas para o primeiro trimestre: 24,43 mil milhões de dólares.

Margem bruta estimada para o primeiro trimestre: 56,9%.

Margem operacional estimada para o primeiro trimestre: 46,4%.

Despesas de capital estimadas para o ano: 35,14 mil milhões de dólares.

Previsão de EPS para 2025: 9,05 dólares, o que implica um aumento de 29% em relação ao ano anterior. No terceiro trimestre, a empresa registou receitas e lucros recorde, tendo melhorado significativamente as margens. Ao mesmo tempo, a empresa continua a apresentar avaliações relativamente baixas em termos de rácio. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O que é que fala a favor da publicação de um relatório forte? A forte e acelerada procura de sistemas relacionados com a inteligência artificial é evidente nos dados de vendas de dezembro, que mostram um aumento anual de 58%. Este crescimento dinâmico adicional no segmento confirma que a TSMC é a principal beneficiária desta tendência. O segmento de Computação de Alto Desempenho (HPC) continua a ser um motor de crescimento significativo para a TSMC.

Cumpre as previsões de vendas para o quarto trimestre: os dados publicados confirmam que a TSMC atingiu os objetivos planeados.

Tendências positivas nos lucros: a TSMC excede regularmente as expectativas de lucro dos analistas.

Avaliação relativamente baixa em comparação com a concorrência: o rácio P/E (previsto para 2025) da TSMC é de 23x, valor inferior ao da Nvidia (31x) e da ASML (30x) e comparável ao da AMD (23x). Isto, combinado com as perspetivas de crescimento, faz da TSMC uma empresa bastante atraente. Desafios potenciais: Ventos contrários a curto prazo no setor dos semicondutores: os analistas da Needham apontam para um abrandamento nos setores automóvel e industrial, pressão sobre os preços das memórias e fraca procura por parte dos consumidores.

Pressão sobre as margens das tecnologias mais antigas: a Bloomberg Intelligence aponta para uma potencial pressão sobre as margens, devido a uma procura mais fraca de semicondutores mais antigos.

A presidência de Trump: Trump poderá querer impor tarifas comerciais a Taiwan. Além disso, as relações com a China podem deteriorar-se. Por conseguinte, a avaliação de baixo rácio, embora atraente, pode também conter riscos relacionados com a geopolítica. Principais questões a observar durante a conferência de resultados: Perspectivas de criação de capacidade de produção e receitas provenientes de embalagens CoWoS avançadas: estas perspetivas darão uma ideia da procura esperada de chips de IA nos próximos 12-18 meses.

Progresso no arranque da fábrica no Arizona: este projeto é fundamental para satisfazer as necessidades de produção de chips da Apple, da Nvidia e de outras empresas nos EUA. Esta fábrica poderá, em grande medida, atenuar os riscos associados às tensões com a China e a novas tarifas.

Planos de despesas de capital para 2025: estes planos são um sinal da confiança da TSMC na procura da tecnologia N2 da próxima geração. A TSMC é o maior interveniente no mercado de semicondutores do mundo. Fonte: TSMC TSMC É muito provável que a TSMC entre em 2025 com uma forte dinâmica e, tendo em conta o desenvolvimento da inteligência artificial, os seus produtos terão uma procura crescente. A empresa representa mais de 60% do mercado mundial de semicondutores e fornece produtos avançados a empresas como a Nvidia e a Apple. No entanto, há riscos associados à China e às tarifas comerciais, embora a construção de uma fábrica nos EUA possa neutralizar alguns desses riscos, pelo que as informações sobre esta questão estarão sob o escrutínio dos investidores. Desde a publicação dos resultados do quarto trimestre de 2023, as ações da TSMC aumentaram mais de 80%. No entanto, analisando de perto o retorno de um ano (ou seja, antes da publicação dos resultados acima referidos), as ações subiram mais de 100%. Isto significa que a surpresa dos resultados do ano passado foi muito significativa, o que se espera também da TSMC neste momento. Durante o mesmo período, as ações da Nvidia aumentaram 137%. As ações da TSMC estão a valorizar 1,7% hoje nas negociações da NYSE. Se a empresa cumprir ou exceder as expectativas, é possível um salto de preços semelhante ao do ano passado, o que abriria as ações para novos máximos acima dos 220 dólares por ação. Por outro lado, a volatilidade implícita também sugere que, em caso de desilusão, as ações podem cair abaixo de 190 dólares por ação, o que significaria os níveis mais baixos desde o início de dezembro de 2024. Fonte: xStation5



