Opendoor subiu 90% e quase 600% desde o início de julho; será o próximo GameStop? 🔎🎯

A Opendoor Technologies (OPEN.US) registou um aumento dramático no preço das suas ações, ganhando 178% na última semana e quase 600% em relação ao mês anterior, marcando a mais forte recuperação semanal desde que a empresa abriu o capital em 2020. Até hoje, as ações estão a ser negociadas a US$ 4,14, enquanto no início de julho estavam cotadas a US$ 0,50–US$ 0,60. Apesar deste crescimento explosivo, as ações continuam muito abaixo do seu máximo histórico de fevereiro de 2021, de mais de 39 dólares, e o desempenho no acumulado do ano tinha sido negativo até esta recente recuperação.

A recuperação foi desencadeada pelo gestor de fundos de hedge Eric Jackson, que endossou publicamente a Opendoor nas redes sociais, chamando-a de potencial «100-bagger» (uma empresa que poderia aumentar 100 vezes o seu valor). A sua empresa, EMJ Capital, investiu quando as ações ainda eram negociadas em centavos, e as publicações frequentes de Jackson no X.com despertaram o entusiasmo dos investidores de varejo. O aumento tem características de uma ação meme — alto interesse a descoberto (18,63%), negociação especulativa e nenhuma melhoria fundamental nas finanças — já que a Opendoor continua sem lucro, opera com margens estreitas e enfrenta perspectivas de crescimento fraco no curto prazo.

Fundada em 2014 e sediada em São Francisco, a Opendoor é uma plataforma imobiliária digital que simplifica o processo de compra e venda de casas online. A empresa oferece ofertas instantâneas em dinheiro, renova propriedades e, em seguida, revende-as através da sua própria plataforma. Também oferece financiamento e serviços móveis. No seu auge, a Opendoor foi avaliada em mais de 22,5 mil milhões de dólares, mas posteriormente sofreu perdas substanciais devido ao aumento das taxas de juro e a um abrandamento mais generalizado do mercado imobiliário.

Fonte: xStation 5