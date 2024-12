A Walgreens Boots Alliance registou uma subida de 20% devido à potencial aquisição pela Sycamore Partners📌

As ações da Walgreens Boots Alliance (WBA.US) subiram mais de 20% na sequência de notícias sobre discussões avançadas de compra com a empresa de capital privado Sycamore Partners, provocando uma elevada volatilidade. O potencial acordo, que poderá ser concluído no início do próximo ano, surge numa altura em que a Walgreens enfrenta grandes desafios nas suas operações de farmácia e retalho, incluindo planos para encerrar 1200 lojas em três anos. Outrora avaliada em mais de 100 mil milhões de dólares, a capitalização de mercado da Walgreens diminuiu para 8 mil milhões de dólares, com as ações a caírem 89% desde o seu pico em 2015.

A aquisição marca um passo ousado para a Sycamore, conhecida por negócios de retalho mais pequenos, e pode envolver a alienação de partes da Walgreens ou uma parceria para gerir a aquisição. O declínio de uma década da Walgreens contrasta com o seu papel histórico de grande cadeia de farmácias dos EUA, com mais de 12.000 lojas em todo o mundo. O seu concorrente, a CVS Health (CVS.US), enfrentou pressões semelhantes ao diversificar a sua atividade para a gestão de seguros e de benefícios farmacêuticos, um caminho que a Walgreens ainda não seguiu. Se for concluído, o negócio poderá alterar significativamente o panorama do sector da venda a retalho de produtos farmacêuticos.

Fonte: xStation 5