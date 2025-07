💲dólar acalma depois do sell-off de ontem com comentários de Bessent

O √ćndice do D√≥lar Americano interrompeu a queda de ontem, que foi desencadeada por coment√°rios contradit√≥rios da administra√ß√£o dos EUA sobre o fim oficial das negocia√ß√Ķes comerciais (USDIDX: +0,03%). O sentimento foi estabilizado pelas recentes declara√ß√Ķes do Secret√°rio do Tesouro dos EUA, que mais uma vez procurou acalmar os mercados em no meio das tens√Ķes entre Trump e Powell.

Scott Bessent afirmou que n√£o v√™ ‚Äúnenhuma raz√£o para Powell deixar o cargo de presidente do Federal Reserve‚ÄĚ. Com isso, o secret√°rio do Tesouro suavizou o tom das sugest√Ķes anteriores de que Powell deveria rever as opera√ß√Ķes do Fed al√©m das quest√Ķes monet√°rias. Esses coment√°rios referem-se √†s acusa√ß√Ķes do governo Trump de que o projeto de renova√ß√£o do edif√≠cio do Federal Reserve era financeiramente invi√°vel.

Nos √ļltimos dias, a renova√ß√£o gerou controv√©rsia como um motivo potencial para Trump demitir Powell ‚ÄĒ desde que um crime tenha sido cometido. Bessent tamb√©m comentou sobre as negocia√ß√Ķes comerciais em andamento com a China, dizendo que elas entraram em ‚Äúum n√≠vel totalmente novo‚ÄĚ. De acordo com o secret√°rio do Tesouro dos EUA, as negocia√ß√Ķes com Pequim podem ser prorrogadas at√© 12 de agosto, e uma ‚Äús√©rie de novos acordos comerciais‚ÄĚ ser√° anunciada nos pr√≥ximos dias.

O USDIDX voltou à média móvel exponencial de 10 períodos (EMA10, amarela) após a entrevista de Scott Bessent. Fonte: xStation5