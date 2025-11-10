Abertura da sessão americana: O risco está de volta, à medida que os mercados precificam o fim da paralisação (10.11.2025)

Principais conclusões Wall Street volta a registar ganhos após a aprovação do projeto de lei que suscita esperança para o fim da paralisação do governo.

As ações de tecnologia lideram a recuperação, recuperando quase todas as perdas recentes.

Possíveis alterações ao Obamacare pesam sobre as seguradoras de saúde.

Wall Street reage ao fim da paralisação do governo Wall Street recuperou-se acentuadamente na segunda-feira, após o Senado dos EUA aprovar um acordo bipartidário para encerrar a paralisação governamental recorde de 40 dias — o primeiro grande passo para a reabertura das agências federais. Os futuros dos índices dos EUA recuperaram quase todas as perdas das duas últimas sessões, com a melhora do sentimento também refletida nos mercados de criptomoedas e títulos (US100: +1,5%, US2000: +1,4%, US500: +0,9%, US30: +0,4%). A paralisação do governo dos EUA, que já dura 41 dias, deixou 1,4 milhão de funcionários federais sem remuneração e interrompeu serviços essenciais, incluindo viagens aéreas e ajuda alimentar para 41 milhões de americanos. Um acordo bipartidário do Senado prevê financiamento temporário até 30 de janeiro, dotações para o ano inteiro para algumas agências e pagamento retroativo para funcionários federais. No entanto, vários democratas, incluindo os senadores Schumer e Warren, já se opuseram ao acordo, alegando falta de ação em relação aos subsídios de saúde que estão a expirar, cuja votação está agora marcada para dezembro. O pacote também reembolsa os estados pelos custos do SNAP e do WIC durante a paralisação, mas ainda enfrenta obstáculos na Câmara antes de chegar à mesa do presidente Trump. Principais movimentos nas ações de tecnologia As ações de tecnologia estão a liderar a recuperação de hoje, com as 7 Magníficas a impulsionar os ganhos significativos nos principais índices dos EUA. A Nvidia é a que mais ganhou no grupo (NVDA.US: +3,6%), seguida pela Alphabet (GOOGL.US: +3,3%), Tesla (TSLA.US: +2,7%) e Amazon (AMZN.US: +2%). Ganhos significativos também são observados em outras ações de semicondutores (AMD.US: +5,4%, MU.US: +7,1%, INTC.US: +2,5%). O otimismo é generalizado no mercado hoje, com os setores defensivos (bens de consumo básico, energia, serviços de saúde) a cederem um pouco em favor de ações mais orientadas para o risco/crescimento. Fonte: Bloomberg Finance LP. Futuros do Nasdaq 100 (US100) - Análise Técnica D1 Os futuros do Nasdaq 100 recuperaram fortemente hoje, oscilando apenas 0,3% abaixo, recuperando as perdas das duas últimas sessões. O índice voltou a ficar acima da resistência recente perto dos 25.375 pontos e está a tentar aproveitar o impulso de alta para ultrapassar a sua média móvel exponencial de 10 dias. Com o preço a aproximar-se do centro da sua faixa de negociação típica e um RSI neutro em torno de 55, os investidores têm espaço para se ajustar em meio às últimas notícias sobre a paralisação do governo e à temporada de resultados em andamento, com a Nvidia em destaque esta semana. xStation 5 ​​ Mercado de ações: principais notícias e desempenho das empresas As ações das seguradoras de saúde caíram na segunda-feira, após o ex-presidente Donald Trump solicitar que os subsídios do Obamacare fossem redirecionados diretamente aos consumidores. As ações da Centene caíram 8,4%, as da Elevance Health 1,6% e as da UnitedHealth 0,3%. Os subsídios, com validade até o final do ano, foram introduzidos durante a pandemia para auxiliar os americanos de baixa renda, mas agora são o foco de uma paralisação federal de 40 dias sobre o financiamento da saúde.

As ações da Monday.com caíram 16%, apesar dos resultados recordes do terceiro trimestre e de uma redução acentuada das perdas. A receita aumentou 26%, para $317 milhões, superando as previsões, enquanto o lucro operacional ajustado atingiu um recorde de $47,5 milhões. A empresa manteve sua previsão para o ano inteiro, mas as preocupações dos investidores com o impacto da IA no software para o local de trabalho continuam a pesar no sentimento. O pessimismo é impulsionado por uma previsão de receita anual reduzida.

O CEO da Nvidia (NVDA.US), Jensen Huang, solicitou mais fornecimentos de chips à TSMC durante uma visita a Taiwan, aumentando a forte procura por IA. Ele creditou o apoio da TSMC como vital para o sucesso da Nvidia, observando que todos os principais fornecedores de memória de IA expandiram a sua capacidade. Apesar da recente pressão sobre as ações de tecnologia de grande capitalização em meio ao ceticismo em relação à IA, a Nvidia continua sendo a empresa mais valiosa do mundo.

O CEO da TSMC, C.C. Wei, espera que as vendas recorde continuem, uma vez que a procura ultrapassa a oferta. A Pfizer (PFE.US: +1%) fechou um acordo de US$ 10 bilhões para adquirir a desenvolvedora de medicamentos para obesidade Metsera, derrotando a Novo Nordisk em uma acirrada guerra de lances. A Metsera aceitou a oferta da Pfizer citando riscos antitruste na proposta da Novo (NOVOB.DK: +2,2%).

O acordo dá à Pfizer uma posição há muito almejada no mercado em expansão de medicamentos para perda de peso, embora os tratamentos da Metsera ainda estejam a anos de serem lançados. A Novo disse que se concentrará em avançar seu próprio pipeline de obesidade.

As ações da Rumble (RMBL.US) subiram 9% depois de a plataforma de vídeo ter reduzido o seu prejuízo líquido no terceiro trimestre de 31,5 milhões de dólares no ano anterior para 16,3 milhões de dólares e aumentado a receita média por utilizador em 7%, para 0,45 dólares. A receita caiu ligeiramente para 24,8 milhões de dólares, enquanto os utilizadores ativos mensais caíram para 47 milhões. Os investidores acolheram os sinais de melhoria na monetização e no controlo de custos, apesar do declínio no número de utilizadores.

