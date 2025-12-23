Novo Nordisk dispara após aprovação da FDA para o Wegovy oral As ações da Novo Nordisk permanecem claramente abaixo dos picos de alguns anos atrás, mas a sessão de hoje está a apresentar ganhos sólidos. Na onda das notícias da FDA, as ações da empresa farmacêutica dinamarquesa estão a subir mais de 9%. O catalisador direto para o aumento de hoje é a decisão da FDA (Food and Drugs Administration) sobre a aprovação da versão oral do medicamento “Wegovy”. Do ponto de vista do mercado, a importância desta decisão vai além do produto em si. Em primeiro lugar, a aprovação pelo regulador americano reduz o risco regulatório fundamental, que nos últimos trimestres tem sido um dos fatores negativos na formação dos preços.



Em segundo lugar, esta decisão aumenta a previsibilidade das receitas futuras no segmento que constitui a principal fonte de crescimento da empresa. Nos últimos trimestres, os investidores têm-se concentrado quase exclusivamente nos riscos. Os mais frequentemente apontados incluíram o aumento da concorrência no segmento GLP-1, a potencial pressão regulatória e de preços por parte dos pagadores públicos nos EUA, o risco de normalização das margens e as preocupações de que a taxa de crescimento observada nos últimos anos não seja sustentável. Como resultado, a avaliação da empresa sofreu uma correção drástica. Ao mesmo tempo, o mercado tem levado significativamente menos em consideração os fatores positivos. A decisão da FDA é um bom exemplo disso, pois diz respeito não apenas a uma nova forma do medicamento, mas também a uma expansão estrutural da quota de mercado. A terapia oral reduz as barreiras à adoção, aumenta a aceitação entre os pacientes e facilita as negociações com as seguradoras, o que, a longo prazo, pode se traduzir em uma maior escala de vendas. Simultaneamente, a Novo Nordisk é a primeira empresa a oferecer uma solução não invasiva para um problema grave, o que lhe confere uma vantagem significativa sobre a concorrência atual e futura no setor. Do ponto de vista da avaliação, isso significa que o mercado já levou em conta o cenário negativo, enquanto os cenários positivos continuam a ser refletidos de forma limitada no preço das ações. A recuperação atual pode, portanto, ser interpretada não como uma reação pontual à informação, mas como o início de uma correção da subestimação anterior do potencial. Se os fundamentos operacionais permanecerem estáveis e a empresa conseguir monetizar eficazmente a expansão da sua oferta de produtos, a avaliação atual ainda oferece um potencial de crescimento significativo. É essencial acompanhar de perto as comunicações dos reguladores dos EUA e as suas relações com os representantes da empresa. NOVOB.DK (D1) Fonte: xStation5

