Mercados entram em modo de férias, mas dados dos EUA e commodities mantêm o suporte As bolsas de valores nos EUA estão a entrar no período de férias com volatilidade e negociação limitadas, mas ainda com predominância de ganhos. Nos índices americanos, o líder em crescimento é o S&P500, cujos contratos estão a subir aproximadamente 0,4%. Resultados semelhantes são alcançados pelo Nasdaq100 e pelo Dow, cujos contratos estão a registar aumentos de cerca de 0,3%. O Russell2000 está a apresentar um desempenho mais fraco, caindo cerca de 0,4% na sessão de hoje.



Os EUA publicaram dados inesperadamente surpreendentes sobre o PIB, que no terceiro trimestre deveria crescer impressionantes 4,3% em comparação com os 3,2% previstos. A surpresa é positiva, mas a qualidade das leituras macroeconómicas dos EUA está a começar a levantar mais dúvidas e questões.



Os dados da produção industrial revelaram-se ligeiramente melhores do que o esperado, com a produção industrial mensal a aumentar 0,2% em comparação com os 0,1% previstos. O crescimento anual ascendeu a 2,2%.



O tom positivo dos dados sobre a economia americana não se reflete no sentimento do consumidor, de acordo com o CB. A leitura ficou em 89,1, em comparação com os 91,9 esperados. Trata-se de um declínio em relação ao mês anterior e uma das piores leituras de dezembro da última década.



Na Europa, também prevalecem pequenos movimentos nos índices, mas são principalmente aumentos. A maioria dos contratos está limitada a aumentos na ordem de 0,1-0,2%.



Os líderes de crescimento são o SUI20 e o VSTOXX, que estão a subir cerca de 0,5%. As quedas são visíveis nos índices francês e polaco, FRA40 e W20, que perderam 0,2% e 0,7%, respetivamente.



A Novo Nordisk recebeu a aprovação da FDA para comercializar um dos seus medicamentos do grupo GLP-1 em forma de comprimido, após o que subiu cerca de 0,8%.



A Nvidia subiu mais de 2% hoje. Diz-se que isso é resultado do sentimento positivo em torno das entregas do H200 para a China. No entanto, relatos controversos estão a surgir da empresa asiática “Megaspeed”, que pode ter se envolvido na revenda ilegal/contrabando dos chips da empresa.



Aumentos significativos no mercado de commodities. No segmento de energia, o NATGAS está a subir cerca de 7%. Os metais industriais também estão a subir, com o níquel a aumentar quase 3% e o cobre a subir 1,2%, atingindo um novo recorde de preço.



Os metais preciosos continuam a sua tendência ascendente. A platina subiu 6% e a prata subiu 4%, atingindo outro recorde de $71 por onça.



No mercado cambial, fortalecimento significativo do iene e do franco, que estão a valorizar-se em relação à maioria dos pares de moedas. O dólar está a apresentar um desempenho fraco.



O sentimento no mercado de criptomoedas é moderado, mas prevalece o pessimismo. O bitcoin está a perder 0,8% e está em torno de $87.700. O ethereum está a apresentar um desempenho pior, perdendo mais de 2% e caindo abaixo de $2.950.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.