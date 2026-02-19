A sessão de quinta-feira em Wall Street está a começar com um clima negativo. Os principais índices bolsistas dos EUA estão em queda de cerca de 0,5%. O Russell 2000 lidera as quedas. Isso pode indicar que o mercado está atualmente preocupado com o caminho dos cortes nas taxas de juro. Não faltam riscos que podem pesar nas avaliações: As atas da FED de ontem surpreenderam claramente o mercado com o seu tom hawkish.

Um confronto com o Irão parece mais provável do que improvável.

Sinais preocupantes estão a surgir do mercado de crédito privado. Dados macroeconómicos: O BLS divulgou os dados semanais sobre os pedidos de subsídio de desemprego. Os pedidos iniciais ficaram abaixo das expectativas, caindo para 206 mil contra os 223 mil esperados. No entanto, os pedidos contínuos foram mais elevados, subindo para 1.869 mil.

Os investidores também receberam dados comerciais. As importações aumentaram, as exportações diminuíram e o défice comercial aumentou significativamente, atingindo 70,3 mil milhões de dólares.

O Índice de Manufatura da FED da Filadélfia aumentou para 16,3, bem acima das expectativas de 7,5 e da leitura anterior de 12,6. US100 (D1) Fonte: xStation5 Os compradores estão a enfrentar dificuldades para recuperar a iniciativa no índice. A recuperação do nível de Fibonacci de 61,8% foi rapidamente empurrada para baixo. O preço permanece abaixo das EMAs de 50 e 100 períodos. O nível-chave a ser defendido é a retração de Fibonacci de 50%. Se os vendedores empurrarem o preço claramente abaixo de cerca de 24.500, uma correção mais profunda poderá ocorrer, com um movimento em direção à EMA 200 e ao nível de Fibonacci de 61,8%. Notícias de empresas: Walmart (WMT.US): A maior retalhista dos EUA divulgou os seus resultados. A empresa superou ligeiramente as expectativas tanto em termos de EPS como de receitas. O EPS subiu para 0,74 dólares e as receitas atingiram 190,7 mil milhões de dólares. A empresa também se comprometeu a recomprar ações no valor de 30 mil milhões de dólares. As previsões de receitas para o próximo ano ficaram abaixo das expectativas do mercado.



A maior retalhista dos EUA divulgou os seus resultados. A empresa superou ligeiramente as expectativas tanto em termos de EPS como de receitas. O EPS subiu para 0,74 dólares e as receitas atingiram 190,7 mil milhões de dólares. A empresa também se comprometeu a recomprar ações no valor de 30 mil milhões de dólares. As previsões de receitas para o próximo ano ficaram abaixo das expectativas do mercado. Carvana (CVNA.US): A retalhista de carros usados registou uma queda de 16% após resultados decepcionantes. As margens da empresa estão sob pressão e o lucro por unidade vendida está a diminuir, tanto em termos brutos como líquidos.



A retalhista de carros usados registou uma queda de 16% após resultados decepcionantes. As margens da empresa estão sob pressão e o lucro por unidade vendida está a diminuir, tanto em termos brutos como líquidos. Deere (DE.US): A fabricante de tratores registou um aumento de mais de 4% após divulgar resultados acima das expectativas e emitir uma previsão otimista.



A fabricante de tratores registou um aumento de mais de 4% após divulgar resultados acima das expectativas e emitir uma previsão otimista. DoorDash (DASH.US): A plataforma de entrega de comida registou uma subida superior a 12% após os resultados trimestrais terem ficado bem acima das expectativas do mercado. Os analistas apontam principalmente para o crescimento do número de encomendas.

