Destaques no mercado: Sessão calma pela Europa

O final da semana nos mercados europeus traz uma série considerável de dados macroeconómicos, apresentando um panorama misto da economia da região neste início de ano. A sessão de hoje nas bolsas europeias decorre num ambiente invulgarmente calmo, com os investidores a adotarem uma postura cautelosa antes do fim de semana. Entre os principais dados divulgados destacam-se os relativos ao PIB e à produção industrial do Reino Unido, os valores da inflação de várias economias europeias e a produção industrial de toda a zona euro. A maioria dos principais índices europeus oscila perto dos níveis de fecho de ontem. O DAX alemão e o FTSE 100 britânico movem-se perto dos seus pontos de referência, enquanto o CAC40 francês regista uma queda superior a 0,1%. Por outro lado, o IBEX espanhol valoriza mais de 0,3%. Reino Unido: A economia praticamente estagnou em janeiro. O PIB manteve-se inalterado em relação ao mês anterior, em 0,0%, contra previsões de 0,2%, embora o crescimento homólogo tenha ficado em 0,8%. A produção industrial caiu 0,1% em relação ao mês anterior, destacando a fragilidade contínua do setor, apesar de uma ligeira recuperação na indústria transformadora. Uma surpresa positiva veio da balança comercial, com o défice a reduzir-se para 14,45 mil milhões de libras esterlinas.

A economia praticamente estagnou em janeiro. O PIB manteve-se inalterado em relação ao mês anterior, em 0,0%, contra previsões de 0,2%, embora o crescimento homólogo tenha ficado em 0,8%. A produção industrial caiu 0,1% em relação ao mês anterior, destacando a fragilidade contínua do setor, apesar de uma ligeira recuperação na indústria transformadora. Uma surpresa positiva veio da balança comercial, com o défice a reduzir-se para 14,45 mil milhões de libras esterlinas. Suécia : O desemprego subiu para 8,8% em fevereiro, face aos 8,6% registados anteriormente. Os dados sugerem um enfraquecimento do mercado de trabalho e uma continuidade da fraqueza na atividade económica.

: O desemprego subiu para 8,8% em fevereiro, face aos 8,6% registados anteriormente. Os dados sugerem um enfraquecimento do mercado de trabalho e uma continuidade da fraqueza na atividade económica. Roménia: A inflação no consumo abrandou para 9,3% em termos homólogos em fevereiro, face aos 9,6% anteriores, mantendo-se como uma das mais elevadas da região. A produção industrial diminuiu 3,3% em termos mensais em janeiro, muito abaixo das expectativas, sinalizando um abrandamento notável no setor.

A inflação no consumo abrandou para 9,3% em termos homólogos em fevereiro, face aos 9,6% anteriores, mantendo-se como uma das mais elevadas da região. A produção industrial diminuiu 3,3% em termos mensais em janeiro, muito abaixo das expectativas, sinalizando um abrandamento notável no setor. Hungria : A produção industrial aumentou 1,5% em termos mensais em janeiro, mas continua a registar uma queda de 2,5% em termos homólogos. Os dados apontam para uma recuperação de curto prazo após a fraqueza anterior no setor transformador.

: A produção industrial aumentou 1,5% em termos mensais em janeiro, mas continua a registar uma queda de 2,5% em termos homólogos. Os dados apontam para uma recuperação de curto prazo após a fraqueza anterior no setor transformador. França: Os dados finais confirmaram um crescimento moderado da inflação em fevereiro. O IPC situou-se em 0,9% em termos homólogos e o IHPC em 1,1% em termos homólogos, refletindo pressões sobre os preços muito moderadas na segunda maior economia da zona euro.

Os dados finais confirmaram um crescimento moderado da inflação em fevereiro. O IPC situou-se em 0,9% em termos homólogos e o IHPC em 1,1% em termos homólogos, refletindo pressões sobre os preços muito moderadas na segunda maior economia da zona euro. Eslováquia: A inflação abrandou para 3,7% em termos homólogos em fevereiro, face aos 4,0% anteriores, confirmando o enfraquecimento gradual das pressões sobre os preços.

A inflação abrandou para 3,7% em termos homólogos em fevereiro, face aos 4,0% anteriores, confirmando o enfraquecimento gradual das pressões sobre os preços. Espanha : Os dados finais confirmaram uma inflação estável de 2,3% em termos homólogos, de acordo com o IPC, e de 2,5% em termos homólogos, de acordo com o IHPC, valores próximos da meta do Banco Central Europeu.

: Os dados finais confirmaram uma inflação estável de 2,3% em termos homólogos, de acordo com o IPC, e de 2,5% em termos homólogos, de acordo com o IHPC, valores próximos da meta do Banco Central Europeu. Polónia: A inflação medida pelo IPC situou-se em fevereiro nos 2,1% em termos homólogos, em linha com as estimativas anteriores, confirmando uma dinâmica de preços próxima da meta do banco central.

A inflação medida pelo IPC situou-se em fevereiro nos 2,1% em termos homólogos, em linha com as estimativas anteriores, confirmando uma dinâmica de preços próxima da meta do banco central. Itália: A produção industrial registou uma queda de 0,6% em termos mensais em janeiro, muito abaixo das expectativas do mercado de uma recuperação, sublinhando a fraqueza contínua no setor industrial.

A produção industrial registou uma queda de 0,6% em termos mensais em janeiro, muito abaixo das expectativas do mercado de uma recuperação, sublinhando a fraqueza contínua no setor industrial. Zona Euro: A produção industrial diminuiu 1,5% em relação ao mês anterior e 1,2% em relação ao ano anterior em janeiro, significativamente abaixo das expectativas do mercado. Os dados destacam um claro abrandamento da atividade industrial em toda a região no início do ano. Os dados divulgados hoje apontam para uma fraqueza contínua no setor industrial europeu, a par de uma atividade económica global moderada, com as pressões inflacionistas a abrandarem gradualmente em várias economias. Este contexto poderá sustentar um cenário de maior flexibilização monetária na Europa nos próximos trimestres, especialmente se a atividade industrial mais fraca começar a afetar a economia em geral. Muito dependerá também da evolução geopolítica no Médio Oriente. Uma desescalada do conflito poderá conduzir a preços do petróleo mais baixos, potencialmente abaixo dos 100 dólares por barril, aliviando ainda mais as pressões inflacionistas e melhorando as perspetivas para a economia europeia.

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