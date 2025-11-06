O sentimento no mercado acionista dos EUA está notavelmente fraco hoje, com os futuros do Nasdaq 100 (US100) a cair mais de 1%, uma vez que as ações de semicondutores e software pesam sobre os índices mais amplos dos EUA. As ações da Meta Platforms, Broadcom, Nvidia, Amazon e Alphabet estão em baixa, sinalizando um momento negativo para as ações das BigTech hoje. Os comentários de ontem do CEO da Nvidia, Jensen Huang, que sugeriu que a China está muito perto de ultrapassar os Estados Unidos em inteligência artificial, parecem estar a aprofundar as preocupações do mercado sobre as avaliações, apesar de uma temporada de resultados muito bem-sucedida.

Austan Goolsbee, do Fed de Chicago, afirmou hoje que as taxas de juro dos EUA provavelmente cairão no médio prazo, mas ele não se sente confortável em apoiar outro corte nas taxas enquanto o Fed não tiver acesso aos dados de inflação em meio à paralisação do governo.

É importante ressaltar que o relatório Challenger de hoje, divulgado em um horário incomum, indicou o maior aumento nas demissões nos EUA desde 2003, sugerindo que o mercado de trabalho pode estar a perder impulso. O relatório apontou uma redução de mais de 153.000 empregos. US100 (D1) Atualmente, o US100 está um passo mais próximo de testar a média móvel EMA50 (a linha laranja) perto de 25.000 pontos. Fonte: xStation5 Visão geral do setor As ações de tecnologia — desde empresas de software como a Oracle e a Salesforce até gigantes de semicondutores como a Nvidia e a AMD — apresentam uma queda acentuada hoje. Enquanto isso, o setor de energia está a apresentar um desempenho ligeiramente melhor, apoiado por uma recuperação gradual dos preços do petróleo. Fonte: xStation5 Notícias de empresas As ações da Acadia Healthcare (ACHC.US) caíram 10% depois que a operadora de instalações de saúde comportamental divulgou resultados abaixo do esperado para o terceiro trimestre. O EBITDA ajustado ficou aquém das previsões dos analistas, enquanto a orientação para os lucros do ano inteiro também ficou abaixo das expectativas de Wall Street.



caíram depois que a operadora de instalações de saúde comportamental divulgou resultados abaixo do esperado para o terceiro trimestre. O EBITDA ajustado ficou aquém das previsões dos analistas, enquanto a orientação para os lucros do ano inteiro também ficou abaixo das expectativas de Wall Street. A Albemarle (ALB.US) registou um aumento de 3% no início das negociações, após a produtora de lítio e produtos químicos especializados ter divulgado vendas e EBITDA ajustado melhores do que o esperado para o terceiro trimestre, superando as estimativas consensuais.



registou um aumento de 3% no início das negociações, após a produtora de lítio e produtos químicos especializados ter divulgado vendas e EBITDA ajustado melhores do que o esperado para o terceiro trimestre, superando as estimativas consensuais. A Becton Dickinson (BDX.US) registou uma queda de 8% após a fabricante de equipamentos médicos ter divulgado as suas perspetivas para o ano fiscal de 2026, que os analistas da Bloomberg Intelligence descreveram como «provavelmente decepcionantes», sinalizando uma potencial desilusão dos investidores.



registou uma queda de 8% após a fabricante de equipamentos médicos ter divulgado as suas perspetivas para o ano fiscal de 2026, que os analistas da Bloomberg Intelligence descreveram como «provavelmente decepcionantes», sinalizando uma potencial desilusão dos investidores. A Biogen (BIIB.US) avançou 1,6% depois que o analista da Stifel, Paul Matteis , elevou a classificação da ação de Manter para Comprar , citando uma melhora no perfil de risco-recompensa e o impacto potencial de catalisadores clínicos futuros.



avançou depois que o analista da Stifel, , elevou a classificação da ação de para , citando uma melhora no perfil de risco-recompensa e o impacto potencial de catalisadores clínicos futuros. A Celsius Holdings (CELH.US) caiu 15%, apesar de ter reportado receitas no terceiro trimestre acima do consenso. No entanto, os analistas observaram que os resultados não corresponderam às expectativas mais otimistas dos compradores para a fabricante de bebidas energéticas em rápido crescimento.



caiu 15%, apesar de ter reportado receitas no terceiro trimestre acima do consenso. No entanto, os analistas observaram que os resultados não corresponderam às expectativas mais otimistas dos compradores para a fabricante de bebidas energéticas em rápido crescimento. A Coherent Corp (COHR.US) subiu 13% depois que os últimos resultados e perspetivas da fabricante de semicondutores destacaram a forte procura ligada à inteligência artificial (IA) , reforçando a posição da empresa em tecnologias avançadas de chips.



subiu depois que os últimos resultados e perspetivas da fabricante de semicondutores destacaram , reforçando a posição da empresa em tecnologias avançadas de chips. A Datadog (DDOG.US) subiu 21% depois que a empresa de monitorização e análise em nuvem divulgou resultados do terceiro trimestre acima do esperado e elevou sua previsão de receita para o ano inteiro, sinalizando um impulso contínuo nos negócios.



subiu depois que a empresa de monitorização e análise em nuvem divulgou e elevou sua previsão de receita para o ano inteiro, sinalizando um impulso contínuo nos negócios. A Fastly (FSLY.US) subiu 22% após resultados trimestrais que superaram as estimativas. A fornecedora de computação de ponta também elevou as suas perspetivas para o ano inteiro, refletindo uma recuperação notável no crescimento da receita.



A Figma (FIG.US) subiu 5% depois que a empresa de software de design aumentou a sua orientação de receita para o ano inteiro, ficando acima da projeção média dos analistas.



A IonQ (IONQ.US) subiu 4% após o desempenho do terceiro trimestre da empresa de computação quântica ter ficado acima das expectativas , refletindo o progresso contínuo nos esforços de comercialização.



subiu após o desempenho do terceiro trimestre da empresa de computação quântica ter ficado , refletindo o progresso contínuo nos esforços de comercialização. A Planet Fitness (PLNT.US) registou um aumento de 14% após a operadora de ginásios ter aumentado a sua previsão de lucro ajustado por ação para o ano inteiro , refletindo um desempenho mais forte e uma procura resiliente no setor de fitness.



registou um aumento de após a operadora de ginásios , refletindo um desempenho mais forte e uma procura resiliente no setor de fitness. Porch Group (PRCH.US) caiu 20% após a empresa de software de serviços domésticos ficar aquém das expectativas de receita do terceiro trimestre e reduzir sua previsão para o ano inteiro, sinalizando uma perspectiva de negócios mais cautelosa.



caiu após a empresa de software de serviços domésticos e reduzir sua previsão para o ano inteiro, sinalizando uma perspectiva de negócios mais cautelosa. Sprout Social (SPT.US) ganhou 5% após a plataforma de gestão de redes sociais superar as estimativas do terceiro trimestre e elevar sua previsão de lucro ajustado para o ano inteiro, destacando o crescimento constante entre os clientes empresariais. Tapestry (TPR.US) – Perspectiva técnica (intervalo D1) As ações da Tapestry (TPR.US) caíram quase 8% após a fabricante de bolsas elevar a previsão de EPS para o ano inteiro, mas não atender às expectativas do mercado. A queda parou em uma área de suporte importante perto de $94 por ação, onde atualmente se encontra a EMA200 (linha vermelha). Se as ações mantiverem este nível, uma recuperação gradual para $110 por ação continua a ser possível. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.