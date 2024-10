Abertura de Wall Street: Arranque bullish na abertura da semana 📈

Wall Street com sentimento positivo no início da sessão

Palantir e Dell passam a fazer parte do índice S&P500

Resultados promissores do medicamento contra o cancro do pulmão da Summit Therapeutics fazem subir o preço das ações em 30%  Os mercados norte-americanos abrem a sessão de segunda-feira com sentimento otimista. Cinco minutos após a abertura de Wall Street, o Nasdaq está a subir 1,05%, enquanto o S&P500 está a subir 0,88%. A atenção dos investidores hoje está centrada nas notícias corporativas, particularmente no evento Glowtime da Apple, onde se espera que o novo iPhone 16 seja revelado. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Volatilidade atual observada em Wall Street. Fonte: xStation US100 O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está a ser negociado hoje 0,95% mais alto em relação ao fecho das negociações de sexta-feira. No entanto, vale a pena notar que o instrumento quebrou abaixo da zona de suporte chave, que foi a média móvel exponencial de 100 dias (curva roxa no gráfico). É a manutenção desta zona no médio prazo que poderia ser um elemento importante para definir a possível continuação de uma tendência de baixa sustentada. A médio prazo, por outro lado, um importante ponto de suporte pode ser a zona psicológica perto da EMA de 200 dias (curva dourada). Fonte: xStation 5 Notícias das empresas As ações da Palantir (PLTR.US) e da Dell (DELL.US) estão a ganhar mais de 6% hoje no início da sessão, após a notícia de que ambas as empresas farão parte do índice S&P500 e substituirão a American Airlines (AAL.US) e a Etsy (ETSY.US), respetivamente. As ações da Boeing (BA.US) subiram 4% depois de o fabricante de aviões ter chegado a um acordo com o sindicato que representa os trabalhadores da fábrica, evitando potencialmente uma greve dispendiosa. As ações da Apple (AAPL.US) estão atualmente a ser negociadas sem alterações. Recorde-se que hoje, à s 19h00, terá lugar um evento Glowtime, onde, entre outras coisas, se espera que seja apresentado o novo iPhone 16. Associado a esta notícia estão os aumentos de quase 3% nas ações da ARM Holding (ARM.US). Um relatório do Financial Times sugere que a Apple vai utilizar a tecnologia de inteligência artificial da Arm no iPhone 16. A Summit Therapeutics (SMMT.US) anunciou os resultados de um ensaio de fase III de um medicamento contra o cancro do pulmão. A Summit afirmou que o seu produto obteve um “benefício clinicamente significativo” em relação ao Keytruda da Merck (MRK.US). As ações da Summit subiram mais de 30% na abertura de Wall Street. RECOMENDAÇÃO DOS ANALISTAS - GE Healthcare Technologies (GEHC.US): O JPMorgan inicia a cobertura com uma classificação neutra e um preço-alvo de $ 90, citando a forte posição da empresa no mercado de imagens médicas e o crescimento em produtos farmacêuticos de diagnóstico. - U.S. Steel Corp (X.US): O JPMorgan eleva a sua classificação de neutro para “Outperform”, acreditando que o acordo com a Nippon Steel será bloqueado, o que fará subir as ações.  Â

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.