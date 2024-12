Abertura de Wall Street: Índices abrem em queda depois da interrupção natalícia

Os índices de Wall Street estão a descer após as férias, com alguma tomada de lucros após os ganhos de terça-feira. O S&P 500 avançou 1,1% na terça-feira, enquanto o Nasdaq Composite subiu 1,4%.

A Tesla ganhou 7% na terça-feira, enquanto a Apple acrescentou 1,2%, com as acções de semicondutores dos EUA também a terem um forte desempenho. A Broadcom subiu 3%, enquanto a Intel avançou 1% no meio de investigações sobre empresas chinesas do sector.

O US500 cai hoje 0,2% após o sino de abertura

Os índices de Wall Street recuperaram em grande parte das quedas desencadeadas pela recente posição política da Reserva Federal, mais hawkish do que o esperado. O mercado prevê agora apenas dois cortes nas taxas de juro dos EUA em 2025. No entanto, uma Fed menos hawkish, impulsionada por dados de inflação PCE inferiores aos previstos, também está a contribuir para o sentimento do mercado. Os ganhos actuais estão alinhados com o típico efeito “Santa Claus Rally”. Embora este fenómeno esteja frequentemente associado a ganhos ao longo de dezembro, o desempenho mais forte é estatisticamente observado na última semana do mês. Tanto o Nasdaq 100 (US100) como o S&P 500 (US500) testaram máximos históricos na terça-feira, e as negociações de hoje reflectem provavelmente alguma tomada de lucros a curto prazo.

O US500 está a cair aproximadamente 0,2%, ou 15 pontos, do nível 6.100. No entanto, desde o último rollover do contrato de futuros, o US500 subiu cerca de 2%. Para dezembro como um todo, o ganho é inferior a 0,5%, excluindo o impacto do rollover de contratos.

Notícias da empresa: