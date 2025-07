Abertura de Wall Street: Índices apagam ganhos inicias, otimismo forte entre os investidores (18.07.2025)

Os investidores de Wall Street permanecem otimistas pelo terceiro dia consecutivo, com a maioria dos principais índices dos EUA ampliando os ganhos em relação aos dados macroeconómicos otimistas divulgados ontem. Tanto os futuros do S&P 500 quanto os do Nasdaq atingiram novos máximos intradiários (atualmente estáveis), enquanto o Dow Jones ficou para trás devido à falta de entusiasmo pós-resultados das ações da Amex e da 3M. O sentimento foi parcialmente apoiado pelo governador do Federal Reserve, Christopher Waller, que fez o seu apelo mais claro até agora para um corte nas taxas na próxima reunião de julho. Waller defendeu uma redução de 125 a 150 pontos base para levar a taxa para 3%, descartando a inflação impulsionada pelas tarifas como temporária. Waller, visto como um potencial sucessor do presidente Jerome Powell, enfatizou que suas opiniões não são políticas, embora estejam alinhadas com a pressão do presidente Trump por cortes acentuados nas taxas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Volatilidade nos setores do S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP US30 (H1) Os futuros do Dow Jones corrigiram os ganhos pré-market. O contrato tentou reverter para a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA30; roxo claro) após um relatório otimista sobre o sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, mas os vendedores assumiram o controle mais uma vez, levando o US30 de volta para a EMA100 (roxo escuro). O RSI está a aproximar-se progressivamente da área de sobrevenda, o que pode incentivar a retomada das compras assim que o contrato atingir o nível de retração de Fibonacci de 78,6%. Fonte: xStation5 Notícias das empresas: As ações da 3M (MMM.US) caíram 3%, apesar dos ganhos pré-mercado, após superar as estimativas do segundo trimestre com um lucro por ação de US$ 2,16 e receita de US$ 6,16 mil milhões.

caíram 3%, apesar dos ganhos pré-mercado, após superar as estimativas do segundo trimestre com um lucro por ação de US$ 2,16 e receita de US$ 6,16 mil milhões. A empresa elevou a previsão de lucro para 2025 e reduziu o impacto esperado das tarifas para US$ 0,10 por ação, ante US$ 0,20-US$ 0,40 anteriormente. A American Express (AXP.US) superou as previsões para o segundo trimestre, com US$ 416,3 mil milhões em negócios faturados, impulsionados pelos fortes gastos com cartões premium.

A receita aumentou 9,3%, para US$ 17,9 mil milhões. O desempenho do crédito permaneceu sólido, embora as provisões e despesas tenham subido. A Amex reafirmou a orientação para 2025 e divulgou atualizações para o seu cartão Platinum em meio à intensificação da concorrência no segmento de cartões premium. No entanto, as ações seguiram o caso da 3M e caíram 3,7%.

As ações da Charles Schwab (SCHW.US) subiram 3% após os lucros e receitas do segundo trimestre terem superado as expectativas. O EPS ajustado foi de US$ 1,14 contra US$ 1,10 esperado, com a receita atingindo um recorde de US$ 5,85 mil milhões. Um aumento de 23% na receita de negociação e mais de 1 milhão de novas contas impulsionaram os fortes resultados, elevando o total de ativos de clientes para US$ 10,76 mil milhões.

A aquisição da Hess pela Chevron (CVX.US) por 53 mil milhões de dólares está a avançar depois de a Hess ter ganho um litígio arbitral com a Exxon. A decisão elimina um obstáculo importante para o negócio. Os preços do petróleo subiram ligeiramente, uma vez que a forte procura de combustível no verão ajudou a compensar as preocupações com o excesso de oferta. As ações subiram 1,1%.

A Meta (META.US) contratou dois investigadores seniores de IA da Apple, Mark Lee e Tom Gunter, para o seu Superintelligence Labs, após a contratação de seu chefe, Ruoming Pang. As contratações reforçam o impulso agressivo da Meta na IA, atraindo os melhores talentos com remunerações elevadas, enquanto a Apple enfrenta incertezas internas. As ações da gigante tecnológica estão atualmente em queda de 1,15%.

A Netflix (NFLX.US) superou as estimativas do segundo trimestre com um lucro por ação de US$ 7,19 sobre uma receita de US$ 11,08 mil milhõese elevou sua previsão de receita para o ano inteiro. Apesar do forte relatório, as ações caíram após o feco do mercado, com os investidores considerando a orientação modesta para a margem operacional (elevada de 29% para 29,5%) abaixo do esperado, dadas as altas expectativas. As ações estão atualmente em queda de 5,4%.

