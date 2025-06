Abertura de Wall Street: Mercados recuperam à medida que as tensões globais descem

Os mercados estão a tentar recuperar hoje, após a forte queda de sexta-feira, impulsionada pelo agravamento do conflito entre Israel e o Irão. Os ataques contínuos com mísseis e drones aumentaram os receios de uma guerra regional mais ampla, ameaçando o abastecimento global de petróleo e as rotas comerciais. Este cenário geopolítico, aliado às próximas decisões da Reserva Federal e aos dados recentes sobre a inflação, mantém os investidores em alerta. Embora o sentimento tenha melhorado ligeiramente nas negociações pré-mercado, a incerteza permanece elevada, especialmente em torno dos preços da energia e das mudanças na política do banco central. Os futuros do US500 estão em alta de 0,65%, enquanto o US100 ganha 0,77%. Enquanto isso, o índice de volatilidade VIX cai mais de 4%, sinalizando um declínio modesto na ansiedade do mercado após o pico de sexta-feira.

Entre os movimentos notáveis, a Sage Therapeutics sobe mais de 35% após sua aquisição pela Supernus, enquanto a Sarepta despenca quase 40% após a morte de um paciente em um importante ensaio de terapia genética, o que provocou uma onda de rebaixamentos.

Os preços de mercado para cortes do Fed mudaram ligeiramente após os dados fracos do IPC e do IPP na semana passada — os futuros agora sugerem um corte quase total da taxa até setembro, mas as tensões geopolíticas e o risco de inflação dos preços da energia podem atrasar a medida.

Os preços do petróleo continuam voláteis, com o Brent mantendo-se perto de US$ 84 após um aumento de 10% na última sexta-feira; os traders estão observando atentamente qualquer interrupção no transporte marítimo no Estreito de Ormuz, que movimenta cerca de 20% do fluxo global de petróleo. US100 (período de 4 horas) Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app O Nasdaq está a recuperar as perdas após a queda de sexta-feira causada pela agressão inesperada de Israel contra o Irão. O índice norte-americano está atualmente a testar um nível de resistência importante em 21.873,39. A rápida recuperação do US100 sinaliza força e resiliência à incerteza geopolítica. No entanto, ultrapassar o nível de 21.973 pode ser mais desafiante para os compradores, uma vez que recentemente desencadeou uma forte pressão de venda por parte dos investidores. Fonte: xStation 5 Notícias da empresa: Sage Therapeutics (SAGE.US) subiu +36% depois que a empresa concordou em ser adquirida pela Supernus Pharmaceuticals em um negócio que avalia a biotecnologia focada em neurociência em US$ 12 por ação . A transação é vista como um grande prêmio e uma saída potencial para os investidores após um ano turbulento para a Sage.

EchoStar Corp (SATS.US) subiu +44,7% após uma atividade extrema de opções, com um hedge delta de 102% no pico de volume de 14 dias. Os traders estão à espera de grande impulso nos mercados de satélites e telecomunicações.

Roku Inc. (ROKU.US) ganhou +10,3% após anunciar uma importante parceria publicitária com a Amazon Ads, que permitirá que mais de 80% dos lares dos EUA com televisões conectadas sejam alcançados através da plataforma da Roku. Os analistas consideram isto um forte impulso à monetização.

Incyte Corp (INCY.US) subiu +8,9% após a empresa divulgar dados promissores de ensaios sobre a sua terapia para doenças do sangue, que foram bem recebidos em Wall Street. A Stifel elevou as suas perspetivas, considerando-o um forte passo em frente no pipeline em fase avançada da Incyte.

Sarepta Therapeutics (SRPT.US) caiu –39,3%, com a Piper Sandler e a BMO a desvalorizarem as ações. A empresa reportou a morte de um paciente associada à sua terapia genética experimental, o que suscitou grandes preocupações quanto à segurança e a possíveis contratempos regulamentares.

