Abertura de Wall Street: Otimismo continua apesar dos dados do PCE

S&P 500 ultrapassa máximos de fevereiro

Panorama inflacionário incerto sustenta rendimentos do Tesouro.

Wall Street opera com grande otimismo nesta sexta-feira, após dados de inflação “não tão trágicos”, que, combinados com as esperanças de fecho de importantes acordos comerciais, acalmam os receios de uma espiral inflacionária impulsionada por tarifas. O S&P 500 subiu 0,5%, ultrapassando o pico de meados de fevereiro (atualmente em 6172). Outros índices importantes também estão em alta (DJIA: +0,7%, Nasdaq: +0,5%, Russell 2000: 0,35%).

A inflação do PCE aumentou 0,2% em maio, elevando a taxa anual para 2,7% e superando ligeiramente as expectativas. Embora a inflação global tenha permanecido modesta, o valor subjacente persistente destaca a dificuldade contínua em trazer a inflação de volta à meta de 2% do Fed. Isso reforça a postura cautelosa do Fed, refletida na reação do mercado hoje, com a queda do rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos chegando a um impasse.

Volatilidade nos setores do S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP

US100 (H1)

O contrato futuro do índice US100 está a cair quase 100 pontos hoje, em relação à sua máxima histórica de 22.787. No entanto, recupera rapidamente cerca de 50% da queda. Os indicadores técnicos sugerem atualmente uma postura neutra em relação ao mercado. Entre os indicadores apresentados no gráfico, apenas a média móvel exponencial de 25 períodos (EMA 25) sinaliza um potencial de alta, uma vez que o preço rebateu neste nível.

Entretanto, o RSI, o MACD e as bandas de Bollinger não mostram nenhum sinal direcional claro — o RSI permanece dentro da faixa de 30-70, o MACD está oscilando perto da linha de sinal e o preço está posicionado bem no meio das bandas de Bollinger.

No entanto, não se pode descartar novos ganhos no US100, desde que não ocorram eventos geopolíticos significativos e inesperados e até que os dados macroeconómicos importantes da próxima semana possam alterar o sentimento dos investidores.

Fonte: xStation 5

Notícias da empresa: