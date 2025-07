Gráfico do dia - USDIDX (22.07.2025)

O dólar americano está a recuperar apenas 0,05% numa correção moderada após a queda de quase 0,60% registada ontem. A fraqueza do dólar reflete a crescente incerteza nos mercados antes do prazo final para a imposição de tarifas em 1 de agosto. Comentários recentes de autoridades americanas sugerem que este prazo pode ser flexível — a prioridade parece ser negociações exaustivas, em vez de decisões rápidas. Esta mudança no sentimento, combinada com o enfraquecimento do impulso da recente recuperação, enfraqueceu a posição do USD no mercado.

A incerteza em torno das negociações é confirmada pela falta de progresso nas recentes conversações com o Japão e a Índia — países que, segundo Trump, deveriam chegar a um acordo.

Um representante japonês reuniu-se em Washington com o secretário de Comércio dos EUA, Lutnick, mas as conversações não produziram nenhum progresso. Elas foram descritas como sinceras, mas sem detalhes específicos. Ambos os lados continuam longe de um acordo.

Apesar das garantias de Trump, relatos sugerem que mesmo um acordo comercial limitado entre os EUA e a Índia provavelmente não será alcançado até 1º de agosto. A Índia ainda não recebeu notificação formal sobre as tarifas. As questões em disputa incluem aço, alumínio, automóveis e agricultura. Um acordo mais amplo pode ser adiado até o outono.

Os pares de moedas como EURUSD e GBPUSD recuperaram o ímpeto, quebrando níveis importantes e colocando uma nova pressão descendente sobre o dólar. O USDJPY também enfraqueceu, apesar de uma tentativa de recuperação — embora a incerteza política no Japão e os rendimentos japoneses firmes complicam o quadro. O AUDUSD mantém uma postura mais neutra — mantendo o suporte importante, apesar dos dados fracos do mercado de trabalho da semana passada. No geral, as perspetivas para o dólar permanecem mistas e dependem do progresso das negociações comerciais.