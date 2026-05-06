Abertura de Wall Street: quedas fortes no petróleo levam índices para novos máximos 📈

O US500 subiu para novos máximos históricos perto da marca dos 7.400 pontos. O índice está agora a ser negociado quase 20% acima dos mínimos de correção locais registados no final de março. Se o padrão de abril de 2025, associado ao pânico da guerra de tarifas, se repetisse, o índice ainda poderia ter margem para uma subida adicional. A atual época de resultados financeiros continua muito forte e sugere que as valorizações elevadas entre as empresas norte-americanas não estão totalmente desligadas dos fundamentos subjacentes do mercado.

A perspetiva de paz no Médio Oriente alimentou o otimismo dos investidores, aumentando a propensão ao risco e gerando um forte interesse de compra nas principais ações do setor tecnológico, ao mesmo tempo que exerceu uma pressão significativa sobre as empresas de petróleo e gás.

Fonte: xStation5

Entre as ações do setor tecnológico, observa-se fraqueza nos produtores de chips de memória, incluindo a Sandisk, bem como na gigante das redes em nuvem Arista Networks. Entretanto, os setores dos semicondutores, da eletrónica e dos metais estão a registar fortes ganhos, apoiados pela subida dos preços do ouro e da prata.

Fonte:xStation5

Notícias das empresas

As empresas mineiras, as companhias aéreas e os operadores de cruzeiros registaram subidas na sequência de notícias que sugeriam uma possível aproximação entre os EUA e o Irão relativamente a um memorando destinado a pôr fim à guerra. Ao mesmo tempo, as empresas do setor energético e os produtores de fertilizantes ficaram sob pressão, à medida que os mercados começaram a precificar a possibilidade de um aumento da oferta de petróleo. O setor dos semicondutores manteve-se misto após a recente recuperação impulsionada pela IA, embora algumas ações do setor tecnológico tenham continuado a avançar.

A AMD e a Super Micro Computer registaram ganhos, à medida que os investidores continuaram a precificar a forte procura por infraestruturas de IA e centros de dados

A Advanced Micro Devices subiu 4% após publicar orientações para o segmento de chips de IA que excederam as expectativas do mercado

A Alphabet registou uma subida na sequência dos resultados do primeiro trimestre da Verily, melhores do que o esperado, embora a empresa tenha continuado a apontar para um ambiente empresarial desafiante até 2026

A Apollo Global fortaleceu-se após ultrapassar os 1 bilião de dólares em ativos sob gestão, reforçando as expectativas de entradas de capital contínuas em ativos alternativos

A Compass registou fortes ganhos após divulgar resultados trimestrais acima das expectativas e emitir orientações de receitas para o segundo trimestre acima do consenso de Wall Street

A CVS Health avançou após elevar as suas orientações para o ano inteiro, apoiada por uma melhoria da rentabilidade no seu negócio de seguros

A GE Aerospace subiu após aumentar as suas perspetivas de EBITDA para o ano inteiro, impulsionando ainda mais o otimismo em relação ao setor aeroespacial

A KKR subiu após os números de vendas trimestrais terem excedido as expectativas do mercado, com os investimentos em infraestruturas e energia a continuarem a apoiar o crescimento

O JPMorgan observou que a melhoria das condições industriais e os esforços de reestruturação poderão apoiar os resultados da 3M nos próximos trimestres

A Super Micro Computer subiu 13% na sequência de melhorias nas margens e sinais de um melhor controlo de custos relacionados com as entregas de servidores de IA

A TransMedics desceu 21% depois de a Needham ter rebaixado a ação para «manter», na sequência de resultados trimestrais mais fracos do que o esperado

A Uber subiu 9% após ter divulgado orientações de reservas brutas mais fortes do que o esperado, sugerindo uma procura resiliente por parte dos consumidores, apesar das tensões geopolíticas

A Veracyte subiu 14% depois de os resultados trimestrais terem superado as estimativas consensuais de Wall Street

Ações da Arista Networks (intervalo D1)

A Arista Networks divulgou resultados sólidos no primeiro trimestre, mas os investidores centraram-se na pressão sobre as margens e numa perspetiva para o ano inteiro que não correspondeu inteiramente às expectativas elevadas. A receita aumentou 35% em relação ao ano anterior, para 2,71 mil milhões de dólares, acima da estimativa de consenso de 2,61 mil milhões de dólares. O EPS ajustado atingiu 0,87 dólares, acima dos 0,66 dólares do ano anterior, enquanto o crescimento das faturações acelerou para 54% em relação ao ano anterior. Apesar disso, as ações da ANET caíram quase 14% no mercado pós-bolsa. A principal preocupação foi a orientação para a margem operacional ajustada do segundo trimestre de 46–47%, abaixo dos 47,8% do primeiro trimestre e dos 48,8% do ano passado. A Arista também elevou a sua previsão de crescimento da receita para 2026 para 27,7%, mas os analistas esperavam um intervalo mais próximo de 28–30%.

As redes de IA continuam a ser o principal motor de crescimento da empresa. A Arista lançou novas óticas XPO com refrigeração líquida para centros de dados de IA de próxima geração e apresentou uma «espinha dorsal universal de IA» baseada na sua plataforma 7800, concebida para suportar cargas de trabalho de IA em grande escala. Wall Street mantém-se, em geral, otimista. O Morgan Stanley manteve a sua classificação de «Overweight», referindo-se à Arista como «uma das formas mais claras de participar no ciclo das redes de IA». O principal debate está a passar da força da procura para a capacidade da Arista garantir oferta suficiente para satisfazer de forma eficiente a procura impulsionada pela IA.