Abertura de Wall Street: quedas fortes no petróleo levam índices para novos máximos 📈

A perspetiva de paz no Médio Oriente alimentou o otimismo dos investidores, aumentando a propensão ao risco e gerando um forte interesse de compra nas principais ações do setor tecnológico, ao mesmo tempo que exerceu uma pressão significativa sobre as empresas de petróleo e gás.
- O US500 e o US100 registam ganhos de quase 1% uma hora após a abertura da sessão nos EUA, embora um acordo de paz com o Irão baseado na «procura» «maximalista» dos EUA continue a parecer incerto
- Os dados sobre o emprego privado nos EUA ficaram ligeiramente abaixo das expectativas, com 109 mil contra previsões de 120 mil, mas claramente acima da leitura anterior de 69 mil
- O Tesouro dos EUA estaria a considerar adicionar ações às chamadas «Contas Trump», de acordo com o The New York Times
- A Arista Networks está a ser negociada em baixa após a divulgação dos resultados, enquanto a Disney e a AMD registam fortes ganhos, melhorando o sentimento em todo o setor de semicondutores
US500 (intervalo D1)
O US500 subiu para novos máximos históricos perto da marca dos 7.400 pontos. O índice está agora a ser negociado quase 20% acima dos mínimos de correção locais registados no final de março. Se o padrão de abril de 2025, associado ao pânico da guerra de tarifas, se repetisse, o índice ainda poderia ter margem para uma subida adicional. A atual época de resultados financeiros continua muito forte e sugere que as valorizações elevadas entre as empresas norte-americanas não estão totalmente desligadas dos fundamentos subjacentes do mercado.
Entre as ações do setor tecnológico, observa-se fraqueza nos produtores de chips de memória, incluindo a Sandisk, bem como na gigante das redes em nuvem Arista Networks. Entretanto, os setores dos semicondutores, da eletrónica e dos metais estão a registar fortes ganhos, apoiados pela subida dos preços do ouro e da prata.
Notícias das empresas
As empresas mineiras, as companhias aéreas e os operadores de cruzeiros registaram subidas na sequência de notícias que sugeriam uma possível aproximação entre os EUA e o Irão relativamente a um memorando destinado a pôr fim à guerra. Ao mesmo tempo, as empresas do setor energético e os produtores de fertilizantes ficaram sob pressão, à medida que os mercados começaram a precificar a possibilidade de um aumento da oferta de petróleo. O setor dos semicondutores manteve-se misto após a recente recuperação impulsionada pela IA, embora algumas ações do setor tecnológico tenham continuado a avançar.
- A AMD e a Super Micro Computer registaram ganhos, à medida que os investidores continuaram a precificar a forte procura por infraestruturas de IA e centros de dados
- A Advanced Micro Devices subiu 4% após publicar orientações para o segmento de chips de IA que excederam as expectativas do mercado
- A Alphabet registou uma subida na sequência dos resultados do primeiro trimestre da Verily, melhores do que o esperado, embora a empresa tenha continuado a apontar para um ambiente empresarial desafiante até 2026
- A Apollo Global fortaleceu-se após ultrapassar os 1 bilião de dólares em ativos sob gestão, reforçando as expectativas de entradas de capital contínuas em ativos alternativos
- A Compass registou fortes ganhos após divulgar resultados trimestrais acima das expectativas e emitir orientações de receitas para o segundo trimestre acima do consenso de Wall Street
- A CVS Health avançou após elevar as suas orientações para o ano inteiro, apoiada por uma melhoria da rentabilidade no seu negócio de seguros
- A GE Aerospace subiu após aumentar as suas perspetivas de EBITDA para o ano inteiro, impulsionando ainda mais o otimismo em relação ao setor aeroespacial
- A KKR subiu após os números de vendas trimestrais terem excedido as expectativas do mercado, com os investimentos em infraestruturas e energia a continuarem a apoiar o crescimento
- O JPMorgan observou que a melhoria das condições industriais e os esforços de reestruturação poderão apoiar os resultados da 3M nos próximos trimestres
- A Super Micro Computer subiu 13% na sequência de melhorias nas margens e sinais de um melhor controlo de custos relacionados com as entregas de servidores de IA
- A TransMedics desceu 21% depois de a Needham ter rebaixado a ação para «manter», na sequência de resultados trimestrais mais fracos do que o esperado
- A Uber subiu 9% após ter divulgado orientações de reservas brutas mais fortes do que o esperado, sugerindo uma procura resiliente por parte dos consumidores, apesar das tensões geopolíticas
- A Veracyte subiu 14% depois de os resultados trimestrais terem superado as estimativas consensuais de Wall Street
Ações da Arista Networks (intervalo D1)
A Arista Networks divulgou resultados sólidos no primeiro trimestre, mas os investidores centraram-se na pressão sobre as margens e numa perspetiva para o ano inteiro que não correspondeu inteiramente às expectativas elevadas. A receita aumentou 35% em relação ao ano anterior, para 2,71 mil milhões de dólares, acima da estimativa de consenso de 2,61 mil milhões de dólares. O EPS ajustado atingiu 0,87 dólares, acima dos 0,66 dólares do ano anterior, enquanto o crescimento das faturações acelerou para 54% em relação ao ano anterior. Apesar disso, as ações da ANET caíram quase 14% no mercado pós-bolsa. A principal preocupação foi a orientação para a margem operacional ajustada do segundo trimestre de 46–47%, abaixo dos 47,8% do primeiro trimestre e dos 48,8% do ano passado. A Arista também elevou a sua previsão de crescimento da receita para 2026 para 27,7%, mas os analistas esperavam um intervalo mais próximo de 28–30%.
As redes de IA continuam a ser o principal motor de crescimento da empresa. A Arista lançou novas óticas XPO com refrigeração líquida para centros de dados de IA de próxima geração e apresentou uma «espinha dorsal universal de IA» baseada na sua plataforma 7800, concebida para suportar cargas de trabalho de IA em grande escala. Wall Street mantém-se, em geral, otimista. O Morgan Stanley manteve a sua classificação de «Overweight», referindo-se à Arista como «uma das formas mais claras de participar no ciclo das redes de IA». O principal debate está a passar da força da procura para a capacidade da Arista garantir oferta suficiente para satisfazer de forma eficiente a procura impulsionada pela IA.
Ouro valoriza 3 %, apoiado pela descida das yields dos títulos do Tesouro e do dólar americano
Última hora: Inventários de gasolina da EIA dos EUA ficaram abaixo do esperado, enquanto os inventários de petróleo aumentaram
Última hora🚨 O preço do petróleo volta a subir para os 103 dólares, na sequência das declarações do Irão sobre a reportagem da Axios
Nasdaq 100 subiu 25 % desde o mínimo registado a 31 de março; O que se segue?
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.