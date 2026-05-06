O ouro e a prata registam fortes subidas nesta quarta-feira, 6 de maio, com a desvalorização do dólar americano a funcionar como principal motor das valorizações. O dólar está sob pressão devido à descida dos preços do petróleo, o que está a atenuar as preocupações com as pressões inflacionistas. Ainda há uma semana, os metais preciosos mantinham-se sob pressão na véspera da reunião da Reserva Federal, mas a dinâmica atual é sustentada por sinais de possíveis progressos nas negociações de paz entre os EUA e o Irão e pela descida das taxas de rendibilidade das obrigações. O ouro recupera com a queda do dólar americano e das taxas de rendimento dos títulos do Tesouro O ouro registou uma forte recuperação na quarta-feira, beneficiando principalmente da queda das taxas de rendimento dos títulos do Tesouro e de um dólar mais fraco. Os mercados reagiram a notícias que sugeriam um potencial progresso nas negociações entre os EUA e o Irão, alterando temporariamente o sentimento nos mercados de metais preciosos. No caso do ouro, as taxas de rendimento mais baixas continuam a ser particularmente importantes, uma vez que reduzem o custo de oportunidade de deter ativos que não geram rendimento. Quando as taxas de rendimento das obrigações sobem, o ouro tende a perder algum do seu apelo, uma vez que não gera rendimentos de juros. Na quarta-feira, essa pressão diminuiu, permitindo que os preços do ouro se aproximassem da MME de 50 dias, perto dos 4.800 dólares por onça. No entanto, isto ainda não confirma uma inversão de tendência mais ampla. A realização de lucros surgiu assim que os preços atingiram esta zona de resistência técnica, sugerindo que os investidores continuam cautelosos quanto à possibilidade de um avanço geopolítico. Os mercados já reagiram a notícias semelhantes muitas vezes anteriormente, razão pela qual alguns participantes ainda encaram o movimento atual como uma recuperação de curto prazo, em vez do início de uma tendência de alta sustentável. No curto prazo, a MME de 50 dias continua a ser um nível de resistência fundamental. Uma quebra sustentada acima desta zona poderia melhorar as perspetivas técnicas do ouro e apoiar um maior impulso de alta. Por outro lado, qualquer deterioração da situação no Médio Oriente poderia aumentar rapidamente a volatilidade e empurrar os preços de volta para a zona dos 4.600 dólares. Por enquanto, o mercado do ouro continua altamente sensível às taxas de rendimento dos títulos do Tesouro, aos movimentos do dólar americano e às notícias geopolíticas provenientes do Médio Oriente. Fonte: xStation5

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