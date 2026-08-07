Abertura de Wall Street: Recuperação nos índices e dados fracos no emprego

Os dados extremamente acima do esperado relativos ao mercado de trabalho ofuscaram, por breves instantes, os desenvolvimentos no Golfo Pérsico e a época de divulgação de resultados. Uma grande desilusão, na forma de uma queda no NFP, levou o dólar a desvalorizar-se e contribuiu para desencadear uma recuperação modesta nos principais índices. O US100 e o US500 limitaram os seus ganhos a cerca de 0,5%. A queda no NFP e um abrandamento acentuado no crescimento dos salários (próximo de 0% em termos mensais) alteram significativamente as expectativas do mercado relativamente à política monetária da Reserva Federal, apoiando as valorizações das ações apesar dos problemas no mercado de trabalho. Os preços do ouro também estão a subir. A ansiedade do mercado bolsista deslocou-se claramente para o mercado obrigacionista. As taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA estão a subir acentuadamente, e o mercado questiona cada vez mais a credibilidade da Reserva Federal, o que constitui um teste importante para o novo presidente tão pouco tempo após a sua nomeação. A situação no Golfo Pérsico permanece ambígua. O intercâmbio de disparos foi temporariamente suspenso e, segundo relatos, o Irão está a negociar com Omã um acordo que normalizaria parcialmente o trânsito pelo estreito. Evolução do NASDAQ100 A evolução de hoje no índice tecnológico centra-se nas empresas de SaaS e em determinados fabricantes de semicondutores. Trata-se de uma consequência da época de divulgação de resultados, que está a pôr seriamente em causa a lógica subjacente à narrativa do «apocalipse do SaaS». As empresas de maior dimensão estão a seguir na direção oposta, principalmente as do setor dos semicondutores e do retalho. Estas últimas poderão vir a sofrer pressão devido à queda nos resultados. Notícias das empresas Atlassian Corp (TEAM.US): O fornecedor de software empresarial dissipa as preocupações relacionadas com a IA e o SaaS, registando um crescimento fenomenal no segundo trimestre de 2026. As ações registam um salto superior a 30% na abertura do mercado norte-americano. A empresa superou claramente as expectativas em todas as categorias, destacando-se o crescimento das receitas em cerca de 40%.

Cloudflare (NET.US): A empresa especializada em cibersegurança acalma as preocupações quanto à compressão das margens com os seus resultados do segundo trimestre de 2026. As expectativas em termos de receitas e lucros foram superadas em cerca de 5%, mas as orientações da administração foram o foco principal. Na onda da procura por soluções na nuvem, espera-se que a receita no final do ano ultrapasse os 2,86 mil milhões de dólares. As ações sobem cerca de 15%.

Airbnb (ABNB.US): A operadora da plataforma de arrendamento de curta duração divulgou os resultados do segundo trimestre de 2026, revelando um crescimento da receita de 17%, bem acima das expectativas. As ações valorizam cerca de 8%.

Hertz (HTZ1.US): A empresa de aluguer de automóveis prossegue a sua recuperação na sequência dos resultados do segundo trimestre. Tal como alguns analistas esperavam, o Campeonato do Mundo revelou-se um ponto de viragem, e a empresa surpreendeu com um resultado por ação (EPS) quase o dobro do esperado pelo mercado. Vale a pena notar, no entanto, que o resultado por ação continua a ser negativo (um prejuízo). As ações registam uma subida de cerca de 30%. Análise técnica do US100 (D1) O preço rompeu a tendência de baixa, mantendo-se acima da MME 100 e da MME 200. A procura recuperou de forma clara e bastante abrupta a iniciativa, embora possa demorar algum tempo até que se inicie outra subida sustentada. O RSI corrobora esta perspetiva, tendo-se normalizado com a mesma rapidez após ter caído para mínimos históricos. O limite superior da anterior tendência de descida poderá agora funcionar como suporte, tal como a MME 100. Neste momento, o principal desafio para os compradores será ultrapassar o nível de ~30 000 e continuar a subir em direção aos 31 000 a 32 000 pontos. Fonte: xStation 5 Dados macroeconómicos Os dados-chave da sessão de sexta-feira foram os números do NFP de julho. O NFP situou-se em -23 mil, contra expectativas de cerca de 80 mil. Nenhum dos principais bancos de investimento ou centros de análise publicou uma previsão precisa. Como este fenómeno começou a repetir-se nos últimos meses, estão a surgir mais questões sobre a qualidade dos dados e o verdadeiro estado do mercado de trabalho dos EUA. As revisões negativas dos meses anteriores não melhoram as perspetivas. Na sequência do relatório do NFP, o crescimento do salário médio por hora abrandou. Numa base mensal, a taxa de crescimento caiu para 0,1% (contra os 0,3% esperados).

Apesar dos dados fracos do NFP, a taxa de desemprego diminuiu de 4,2% para 4,1%. No entanto, trata-se de um efeito secundário de uma taxa de participação na força de trabalho mais baixa, que é uma consequência do envelhecimento da população dos EUA.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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