O Dólar e o Nasdaq enfrentam um teste decisivo

Na sequência da reunião da Reserva Federal de julho, que não trouxe nem um aumento das taxas de juro nem maior clareza quanto às futuras medidas do comité, as expectativas do mercado quanto a aumentos das taxas de juro diminuíram significativamente, levando a uma desvalorização do dólar e a ganhos no mercado de ações.

Os investidores parecem cada vez mais céticos quanto à possibilidade de as declarações hawkish do novo presidente do Fed serem seguidas de ações concretas. Recorde-se que há quase exatamente um ano, Warsh tomou abertamente o partido de Trump, afirmando na FOX News que a frustração do presidente com a gestão da política monetária de Powell era plenamente justificada. Na altura, criticou a instituição por ser demasiado lenta a reduzir as taxas de juro e por se basear excessivamente em dados económicos retrospectivos.

Como a Reserva Federal deve garantir tanto a estabilidade dos preços como o máximo de emprego, sinais de arrefecimento no mercado de trabalho dos EUA poderão levar a uma revisão ainda mais «dovish» da trajetória esperada das taxas de juro nos EUA.

No entanto, o NFP tem tendido a surpreender positivamente nos últimos anos – o valor global (variação do número de empregos não agrícolas) superou as expectativas em 35 dos últimos 50 meses.

Então, o que esperar? Ou melhor...

...o que já sabemos sobre o mercado de trabalho dos EUA?

Último valor do NFP

Em junho, o número de empregos no mercado de trabalho dos EUA aumentou em 49 000, significativamente abaixo do nível projetado (107 000). Verificou-se também uma revisão significativa em baixa dos dados relativos aos últimos dois meses (-74 000).

No entanto, a média de três meses manteve-se num nível sólido (+111 000), devido aos fortes resultados de abril e maio. Na nossa opinião, a queda registada em junho não sinaliza necessariamente um arrefecimento do mercado de trabalho dos EUA.

Figura 1: NFP e componente de emprego do PMI do ISM (2020-2026)

Fonte: XTB Research, 07.08.2026

ADP

Os dados de julho voltaram a surpreender negativamente. Revelaram a criação de apenas 44 000 novos postos de trabalho, o que, aliado à revisão em baixa do valor de junho (para 95 000), não suscita um otimismo excessivo.

A divergência entre o setor dos serviços (aumento de 47 000 novos postos de trabalho) e o setor industrial (diminuição de 3 000) está a acentuar-se.

O setor da educação e dos cuidados de saúde continua a ser um pilar do crescimento (+36 000), e os setores financeiro (+10 000) e dos serviços às empresas (+9 000) também apresentam um desempenho sólido.

No entanto, é visível um claro abrandamento nos setores que anteriormente impulsionavam o emprego. O setor do lazer e da hotelaria eliminou 11 000 postos de trabalho (apesar do Campeonato do Mundo coorganizado pelos EUA), e o comércio a retalho e a logística perderam 8 000 postos de trabalho.

A situação relativa aos salários parece interessante.

O crescimento salarial dos trabalhadores que permanecem no seu cargo atual estabilizou nos 4,4% em termos homólogos.

Os aumentos mais elevados neste grupo foram registados pelos trabalhadores dos setores financeiro (5,2%) e da indústria transformadora (5,0%).

Observamos também uma diferença significativa consoante a dimensão da empresa. As microempresas (menos de 20 pessoas) estão a aumentar os salários em apenas 2,4%, enquanto as médias e grandes empresas garantem aumentos de cerca de 4,7%.

A dinâmica salarial para quem muda de emprego subiu para 7,0%, o nível mais elevado desde agosto de 2025.

O ritmo de criação de novos empregos está a abrandar, mas está mais em linha com a narrativa da “aterragem suave” (soft landing). Em muitos setores, encontrar emprego demora mais tempo do que antes (a duração média do desemprego prolongou-se para 26 semanas), mas este não é um quadro exaustivo. Em setores-chave, os empregadores continuam a enfrentar dificuldades em encontrar trabalhadores adequados.

JOLTS

Vale a pena referir, desde já, que os dados do JOLTS apresentam um atraso de um mês em relação a outros indicadores. Não apresentam um quadro igualmente atual da situação que prevalece atualmente na economia dos EUA. Especialmente num período de mudanças geopolíticas tão dinâmicas e de volatilidade nos preços das principais matérias-primas energéticas.

No entanto, os dados de junho enquadram-se no panorama de baixas contratações e baixas demissões que tem vindo a delinear-se há meses.

A taxa de despedimentos manteve-se num nível muito baixo de 1,1%.

O número de demissões voluntárias também foi baixo (2%).

Pedidos semanais de subsídio de desemprego

Os novos pedidos de subsídio mantiveram-se num nível baixo (199 000). Mais um valor baixo fez com que a média móvel de 4 semanas descesse abaixo do nível de 200 000.

Vale a pena recordar que, há duas semanas, os novos pedidos de subsídio de desemprego caíram para o seu nível mais baixo desde 1969.

Em que se irão concentrar os investidores hoje?

Para além do valor principal, que irá mostrar a variação no número de empregos não agrícolas (consenso: 80 000), iremos estar atentos a:

Revisões dos dados dos últimos dois meses.

A taxa de desemprego (consenso: 4,2%).

O crescimento salarial, tanto em termos anuais como mensais (consenso: 3,5%; 0,3%).

Perante as preocupações com a inflação ainda elevada (inflação a 3,5% e o índice subjacente a atingir 2,6%), o crescimento salarial poderá atrair especial atenção. O consenso aponta para um valor em torno dos 3,5%, o que significa que não haverá crescimento dos rendimentos em termos reais.

Figura 3: Inflação do IPC dos EUA e Crescimento Salarial (2007-2026)

Fonte: XTB Research, 07.08.2026

Dados inferiores ao esperado aumentariam as preocupações em relação ao consumidor americano, que já se revelam bastante evidentes neste momento. O consumo está a ocorrer, em grande parte, à custa das poupanças (a taxa de poupança caiu para apenas 3%), e o seu crescimento é muito desigual. O crescimento do consumo entre o quintil superior (20%) dos rendimentos nos EUA, após ajustamento pela inflação, atingiu 3,8% no primeiro trimestre. No resto da população (80% dos cidadãos), manteve-se praticamente estável (+0,6%).

Por outro lado, um forte crescimento do emprego poderá confirmar a postura restritiva do FOMC quanto à necessidade de subidas das taxas de juro. Manter uma situação de “baixa procura de mão-de-obra e poucas contratações” deverá permitir que os decisores políticos concentrem totalmente a sua atenção na pressão inflacionista, que continua a um nível desconfortavelmente elevado.