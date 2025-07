Abertura de Wall Street: sentimento continua positivo depois dos acordos comerciais 📈

Os índices de ações dos EUA estão registando ganhos moderados nesta quarta-feira, após o presidente Donald Trump anunciar uma série de acordos comerciais, incluindo com o Japão e a Indonésia. No momento da redação deste artigo, o índice Nasdaq no mercado à vista estava em alta de 0,27%, o S&P 500 subia 0,37% e o Russell 2000 avançava quase 0,55%.

Os investidores receberam bem os detalhes do acordo comercial com o Japão. Além disso, as declarações de hoje do secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, sinalizam uma mudança positiva nas relações económicas globais, particularmente no que diz respeito à China e à UE. Bessent enfatizou que os Estados Unidos não estão a procurar se desconectar da China, mas sim reduzir o risco na cadeia de abastecimento. Essa distinção tranquiliza os investidores que temiam um retorno a tensões graves no comércio global e interrupções nas cadeias de abastecimento.

Após o fecho de Wall Street, a Tesla (TSLA.US) e a Alphabet (GOOGL.US) apresentarão os seus resultados trimestrais.

US100 (intervalo D1)

O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está a ser negociado hoje com um aumento de quase 0,25% em relação ao fecho de ontem.

O índice continua a manter uma tendência ascendente dinâmica, como ilustrado pelas médias móveis exponenciais (EMAs de 50, 100 e 200 dias, respetivamente). Além disso, as Bandas de Bollinger mostram que o US100 está atualmente dentro da variação estatística dos movimentos deste instrumento nas últimas 14 sessões. Do ponto de vista técnico, a zona de 22.800 pontos continua a ser um importante suporte de preço, enquanto o pico histórico de quase 23.430 pontos continua a ser um nível de resistência.

Fonte: xStation 5

Notícias das empresas:

Durante a sessão de hoje, as empresas dos setores da aviação, agricultura e defesa estão claramente a apresentar um desempenho melhor. A razão para os aumentos é a informação proveniente da Casa Branca sobre os acordos celebrados com o Japão: o Japão declarou a compra de 100 Boeing (BA.US), o que melhora significativamente as perspetivas para o setor da aviação dos EUA. Além disso, o Japão aumentará as suas compras de arroz aos EUA em até 75% e atribuirá um total de 8 mil milhões de dólares para compras de produtos agrícolas e outros bens dos EUA. Além disso, o Japão anunciou a sua decisão de aumentar as despesas com a defesa em cooperação com empresas americanas de 14 mil milhões de dólares para 17 mil milhões de dólares por ano, o que reforça a posição e as perspetivas do setor da defesa (Lockheed Martin (LMT.US), Raytheon Technologies (RTX.US), Northrop Grumman (NOC.US)).

A Texas Instruments (TXN.US) e outras empresas de semicondutores, como a On Semiconductor (ON.US), a Microchip (MCHP.US) e a NXP (NXPI.US), registaram quedas depois de a Texas Instruments ter divulgado resultados decepcionantes relacionados com o impacto das tarifas e as tensões comerciais. Embora a receita da TXN tenha crescido 16%, a administração da empresa admitiu que uma parte significativa desse crescimento pode ter vindo do chamado “efeito pull-in” – ou seja, compras antecipadas feitas por clientes que buscam se proteger contra tarifas planeadas.

Fonte: Investing

Após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025, as ações da Thermo Fisher Scientific (TMO.US) subiram significativamente, ganhando aproximadamente 9,8% e atingindo um preço de cerca de US$ 469 durante a sessão. Os investidores receberam bem o relatório da empresa do setor médico e de diagnóstico, que mostrou um sólido crescimento dos lucros e fortes resultados operacionais, melhorando as perspectivas da empresa para os próximos trimestres.

As ações da GE Vernova (GEV.US) tiveram um crescimento igualmente forte, subindo mais de 11,6% para cerca de US$ 613 após a divulgação dos resultados, estabelecendo um recorde histórico. A empresa de serviços de energia e energia renovável surpreendeu os mercados com seus resultados financeiros e com a elevação da previsão para o ano inteiro, o que se traduziu em um aumento do interesse dos investidores e uma melhora acentuada no sentimento em relação à empresa.