Abertura do mercado americano: Wall Street não demonstra receio em relação ao encerramento do governo 📈💲

Os índices americanos iniciaram a sessão de quarta-feira com ganhos, apesar do impasse orçamental e da paralisação do governo federal serem temas em destaque entre analistas e jornalistas. Os investidores parecem estar a ignorar o caos político em Washington, concentrando-se, em vez disso, nas perspetivas económicas e no desempenho das empresas de tecnologia, que continuam a impulsionar o mercado.

Na abertura, o NASDAQ é o que mais sobe, enquanto o Russell 2000 fica para trás. Isso mantém a tendência de meses de domínio das empresas do setor de IA e tecnologia, que estão a conquistar uma fatia cada vez maior do capital de mercado, tirando as empresas menores e mais tradicionais do centro das atenções dos investidores.



Fonte: Bloomberg Finance Lp

Na abertura da sessão de hoje, as empresas dos setores de tecnologia da informação e saúde apresentam o melhor desempenho, enquanto os setores de energia e finanças contribuem para a queda dos índices.

Os aumentos meteóricos dos metais preciosos, particularmente ouro e prata, e hoje também o paládio, combinados com os índices em alta apesar das tensões políticas, podem indicar que os investidores estão cada vez mais a precificar o chamado “Debasement Trade”. Isso refere-se a uma fuga para ativos tangíveis e digitais em meio a crescentes preocupações com a dívida pública e o valor real do dólar.

Os ganhos continuam, apesar do arrefecimento do sentimento ontem, após os resultados da Oracle. A empresa revelou que gastou US$ 100 milhões no aluguel de chips da Nvidia, levantando algumas dúvidas sobre a relação custo-benefício desses projetos e da própria empresa. É importante ressaltar que, neste contexto, a startup “xAI” de Elon Musk já levantou US$ 20 mil milhões para comprar e alugar chips da Nvidia. Curiosamente, a própria Nvidia está entre os investidores que financiam o projeto.

Em segundo plano, permanece a tensa situação política. O Senado rejeitou ontem outro projeto de lei orçamental republicano, e o governo federal continua paralisado. Atualmente, não há perspectivas de um compromisso.

Neste ambiente, os investidores aguardam principalmente a divulgação da ata da última reunião do FOMC, que será publicada esta noite. O mercado espera que o documento esclareça melhor como o banco central avalia a situação e como a paralisação do governo afeta o processo de tomada de decisão do FED.



US100 (D1)

Fonte: Xstation5

Do ponto de vista técnico, o preço está solidamente dentro de um canal ascendente de longo prazo, cujo limite inferior tem servido efetivamente como suporte por muitos meses. A estrutura da tendência permanece intacta, e a dinâmica do movimento sugere que os compradores ainda controlam o mercado. A única resistência significativa no momento continua sendo o nível do último ATH. No entanto, se ocorrer uma correção descendente, o primeiro suporte significativo será a área de US$ 24.640. Esta é uma zona onde convergem os mínimos locais, a média móvel EMA25 e o nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Manter esta zona deve ser crucial para preservar o atual impulso ascendente.



Notícias de empresas:

Confluent (CFLT.US) - A empresa de software e infraestrutura de bases de dados anunciou que está à procura de um novo comprador. O preço das ações subiu 10% na abertura.

Rocket Lab (RKLB.US) - A empresa responsável pela conceção e fabricação de foguetes continua a sua tendência ascendente, subindo mais de 9% hoje, após anunciar um contrato com uma operadora de satélites japonesa.

Anglogold (AU.US) - A empresa de mineração de ouro subiu mais de 2% em meio ao sentimento eufórico em relação aos metais preciosos.

FedEx (FDX.US) - A empresa de logística caiu cerca de 2% após o Morgan Stanley ter reduzido as suas previsões.

QuantumScape (QS.US) - O fabricante de baterias subiu 5% após anunciar uma colaboração com a Murata num novo projeto.