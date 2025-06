Abertura do mercado norte-americano: Declarações dovish da Fed 🟢

As ações norte-americanas estão a recuperar esta sexta-feira, após o feriado do Dia de São João, minimizando os riscos geopolíticos e a recente declaração do FOMC da Fed, que apontava para uma postura mais “hawkish” e previsões macroeconómicas mais fracas. Todos os principais índices dos EUA estão a ser negociados em terreno positivo, com o Russell 2000 a liderar os ganhos (+0,4%). O S&P 500 e o Dow Jones subiram 0,3%, enquanto o Nasdaq está a subir cerca de 0.2%. Wall Street beneficia dos sinais do Governador da Reserva Federal, Christopher Waller, de que o banco central poderá começar a cortar as taxas de juro já em julho, citando a inflação e o crescimento que atualmente se situam perto dos objectivos da Reserva Federal. Numa entrevista à CNBC, Waller disse que as taxas estão atualmente 1,25-1,5 pontos percentuais acima do nível neutro e podem ser reduzidas sem risco de sobreaquecimento. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Considera que o impacto inflacionista das novas tarifas do Presidente Trump é provavelmente temporário e sublinhou a flexibilidade se as condições se deteriorarem, como por exemplo as tensões no Médio Oriente. Os comentários de Waller surgem depois de a Fed ter mantido as taxas estáveis pela quarta reunião consecutiva, com um comité dividido - sete membros não prevêem cortes este ano, enquanto a projeção mediana ainda mostra dois cortes até ao final do ano. Fonte: Bloomberg Finance LP US100 (D1) Os futuros do índice Nasdaq estão a subir 0,5% meia hora após a abertura da sessão. O índice valorizou quase 2% hoje. Os compradores estão a testar o nível de resistência marcado pelos 22.098, que marca os máximos de dois dias atrás. Um rompimento acima deste nível poderia desencadear um novo momentum de alta. Fonte: xStation5 Notícias: As ações da Accenture (ACN.US) caem 7,2% após a divulgação de resultados mistos do terceiro trimestre e uma perspetiva cautelosa de receitas para o ano. As receitas do terceiro trimestre superaram ligeiramente as expectativas (17,7 mil milhões de dólares contra 17,32 mil milhões de dólares estimados), mas as reservas caíram 6,6% em relação ao ano anterior.

As ações da Capricor Therapeutics (CAPR) caem 20% após a notícia de que Nicole Verdun, funcionário-chave da FDA que supervisiona a aprovação do medicamento da Capricor, foi colocado em licença administrativa.

As acções da GMS Inc. (GMS.US) sobem 30% após a notícia de uma potencial oferta de aquisição de 5 mil milhões de dólares por parte da Home Depot ter suscitado otimismo. Se a oferta se concretizar, poderá ser a maior subida de preços de sempre da GMS.

As ações do Circle Internet Group (CIG.US) subiram 15%, após uma alta de 34% no dia anterior, quando o Senado dos EUA aprovou um projeto de regulamentação de stablecoin. As ações subiram agora mais de 540% em relação ao seu preço de IPO.

