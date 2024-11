ABERTURA DO MERCADO NORTE-AMERICANO: EURUSD apaga perdas após forte ADP; US2000 ganha 0,70%🔔

Os índices abrem sem alterações, exceto o US2000.

EUR/USD apaga as perdas após o lançamento do ADP e está mesmo a ganhar agora.

Super Micro Computer (SMC.US) cai 25%.

Os rendimentos das obrigações a 10 anos estão a descer, enquanto os rendimentos a 2 anos estão a subir.

Muitas coisas estão a acontecer no mercado dos EUA hoje. Antes da abertura da sessão, vimos vários lançamentos de dados importantes, incluindo o relatório de trabalho ADP e a leitura preliminar do PIB do terceiro trimestre. Logo após a abertura da sessão, um novo relatório de vendas de casas também foi lançado. A acrescentar ao cenário macroeconómico está o período de ganhos em curso e a turbulência em torno da Super Micro Computer (SMC.US).

No início da sessão, o US2000 lidera os ganhos, com uma subida de 1,10% (atualmente +0,70%), impulsionado por fortes dados macroeconómicos. As empresas de pequena capitalização são mais sensíveis à política monetária do Fed e às mudanças macroeconómicas. Por conseguinte, os dados positivos - como os relatórios sólidos do PIB e do ADP, que reduzem o risco de um abrandamento económico dos EUA - têm um impacto favorável no US2000. O US500 está a ser negociado em torno do seu nível de abertura, apenas 0,05% abaixo dos 5.880 pontos, enquanto o US100 está a cair 0,40%, sendo negociado a 20.660 pontos.

US2000 (D1)

Atualmente, o índice está em alta de 1,10% (atualmente +0,70%), atingindo 2.276 pontos e a aproximar-se do limite superior do canal de consolidação. Já há algum tempo, o US2000 vem tentando ultrapassar a barreira dos 2.300 pontos. No lado negativo, a zona de suporte chave permanece em 2.200 pontos. Um ambiente macroeconómico forte e uma postura dovish da Fed irão definitivamente apoiar os touros.

Â





Notícias da empresa

A Alphabet (GOOGL.US) ganha 5,60%, uma vez que a empresa excedeu as expectativas do terceiro trimestre, com a Pesquisa Google e o YouTube Ads a aumentarem as receitas em 12%, atingindo 49,4 mil milhões de dólares e 8,92 mil milhões de dólares, respetivamente. Embora a Rede Google tenha diminuído ligeiramente para 7,55 mil milhões de dólares, a receita total de anúncios cresceu 10% em relação ao ano anterior. Outras áreas também tiveram um bom desempenho, com as subscrições, plataformas e dispositivos a aumentarem 28% para 10,7 mil milhões de dólares e o Google Cloud a crescer 35% para 11,35 mil milhões de dólares.

Â

O Reddit (RDDT) subiu 34% depois que as receitas do terceiro trimestre cresceram 68% ano a ano, impulsionada por um aumento de 47% nos usuários ativos diários. A perspetiva de receita da empresa para o quarto trimestre de $ 385 milhões a $ 400 milhões, juntamente com uma previsão de EBITDA ajustado de $ 110 milhões a $ 125 milhões, excedeu bem o consenso, refletindo o crescente envolvimento e popularidade dos usuários do Reddit.

Â

A Snap (SNAP.US) aumentou 15% depois de superar as expectativas do terceiro trimestre com um aumento de 15% na receita para US $ 1,37 bilhão, impulsionada por um aumento de 9% nos usuários ativos diários para 443 milhões. Os subscritores do Snapchat+ duplicaram para 12 milhões, e os utilizadores do Spotlight atingiram 500 milhões por mês. Para o quarto trimestre, a Snap prevê receitas entre $1,51B e $1,56B e EBITDA ajustado entre $210M e $260M, embora o aumento da compensação baseada em ações possa afetar a orientação para o ano inteiro em 4-5%.

A Advanced Micro Devices (AMD.US) caiu quase 8,80%, uma vez que os seus resultados do 3º trimestre e a orientação para o 4º trimestre não corresponderam ligeiramente às expectativas. Embora as receitas tenham aumentado 18% em relação ao ano anterior, com as vendas de centros de dados a crescerem 122% e as vendas de processadores para PC a aumentarem 29%, os segmentos de jogos e incorporados registaram quebras de 69% e 25%, respetivamente. A orientação das receitas para o quarto trimestre, de 7,2 a 7,8 mil milhões de dólares, ficou abaixo do ponto médio consensual de 7,55 mil milhões de dólares.

Â

A Eli Lilly (LLY.US) caiu 12,50% devido a resultados do terceiro trimestre mais fracos do que o esperado, uma vez que os medicamentos para perda de peso GLP-1 Mounjaro e Zepbound não cumpriram as previsões, apesar do crescimento de 20% da receita ano após ano. A empresa reviu em baixa a sua orientação para 2024, com o EPS ajustado agora esperado entre $13,02 e $13,52, falhando o consenso de $13,45, e as receitas entre $45,4B e $46B, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado.

A Kraft Heinz Company (KHC.US) caiu 3,50% após resultados mistos do terceiro trimestre e uma queda de 2,9% nas vendas. A empresa espera que o crescimento orgânico das vendas em 2024 atinja o limite inferior de sua orientação de -2% a 0%, com o EPS ajustado para o ano inteiro também previsto no limite inferior de $ 3,01 a $ 3,07, contra um consenso de $ 3,02.

A Super Micro Computer (SMCI.US) caiu cerca de 28% depois do seu auditor, Ernst & Young, se ter demitido devido a preocupações inicialmente levantadas pela Hindenburg Research. A empresa, embora tenha contestado a decisão, iniciou uma revisão interna e está à procura de um novo auditor, embora mantenha que os resultados do exercício de 2024 não serão materialmente afetados.