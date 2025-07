DE40: Ameaças de tarifas pesam sobre o sentimento europeu (14.07.2025)

O mercado acionista europeu alargou hoje as perdas em resposta à declaração unilateral de Donald Trump, que impõe tarifas de 30% sobre todos os produtos europeus, a partir de 1 de agosto. A maioria dos principais índices está a negociar no vermelho, com o DAX alemão a liderar as perdas (-0,85%) devido à elevada exposição do sector industrial alemão às taxas americanas. O francês CAC40 (-0,4%), o italiano FTSE MIB (-0,05%), o suíço SMI (-0,2%) e o espanhol IBX35 (0,25%) estão a registar perdas, com o britânico FTSE 100 (+0,4%) e o polaco WIG20 (+0,2%) a serem as principais exceções.

A UE avisou que a ameaça do Presidente Trump poderia efetivamente acabar com o comércio transatlântico, tornando os actuais níveis de comércio “quase impossíveis”. Com o comércio entre a UE e os EUA a valer quase 1,7 biliões de euros no ano passado, o bloco está a pressionar para uma solução negociada e adiou as tarifas de retaliação planeadas sobre 25 mil milhões de dólares de exportações dos EUA.

Entre os setores do Euro Stoxx 600, as acções de bens de consumo discricionário são as que mais afundam, especialmente o sector automóvel alemão (BMW: -1,75%, Mercedes-Benz: -1,5%, Volkswagen: -1,45%, Porsche: -1%), bem como as grandes empresas tecnológicas alemãs (SAP: -1,4%, Infineon: -1,9%). Uma fraqueza semelhante é visível nas acções francesas de luxo (LVMH: -1,6%, Kering: -1,2%, Dior: -1,75%). Para além das empresas do sector da energia, as principais acções do sector da saúde (Astra Zeneca: +1,4%, Sanofi: +0,17%, Bayer: +0,6%, Novo Nordisk: +0,1%) apresentam alguma resistência.

As ações de bens de consumo discricionários são as mais atingidas hoje, com as empresas do sector automóvel a liderarem as perdas face à atitude agressiva de Trump relativamente às taxas sobre os produtos europeus. Fonte: Bloomberg Finance LP

Desempenho atual das empresas cotadas no DAX. Fonte: Bloomberg Finance LP

DE40 (D1)

Os futuros do DAX estão a cair pela terceira sessão consecutiva, influenciados pelas tarifas de 30% sobre os produtos europeus anunciadas por Donald Trump no sábado passado. O contrato DE40 atingiu agora o nível de retração de Fibonacci de 38,2%, que está a atuar como suporte chave. Vale a pena notar que o contrato apenas mergulhou brevemente abaixo da sua média móvel exponencial de 30 dias (EMA100, roxo escuro), apesar da incerteza acrescida ao longo do período de negociação, sinalizando uma resiliência subjacente. Com o prazo das negociações tarifárias a aproximar-se e as tensões entre Trump e a Comissão Europeia por resolver, é provável que haja mais pressão descendente. No entanto, se as taxas propostas forem reduzidas - potencialmente para níveis observados por volta do Dia da Libertação ou inferiores - poderemos assistir a uma recuperação para máximos históricos.

Fonte: xStation5

Notícias da empresa: