Abertura do Mercado Norte-Americano: índices abrem em alta com Trump a ganhar vantagem no mercado das previsões🔔

Os índices bolsistas dos Estados Unidos estão a ganhar na abertura da sessão

As empresas tecnológicas estão a liderar os aumentos

O dólar está a cair 0,25%

Os rendimentos dos títulos dos EUA também estão a registar fortes ganhos

Os mercados nos EUA estão a abrir com otimismo, alimentados pelas renovadas probabilidades de apostas que favorecem a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA. A atenção do mercado está tão concentrada nas eleições que ninguém está sequer a pensar na decisão da Reserva Federal na quinta-feira. O nervosismo do mercado poderá atingir níveis recorde à medida que nos aproximamos do final da sessão de dinheiro nos E.U.A.

No início do dia, as probabilidades de aposta na vitória de Donald Trump estão a subir novamente, juntamente com os índices bolsistas. No entanto, o otimismo continua a ser limitado, uma vez que a maioria dos investidores prefere manter-se em activos seguros. O mercado é agora dominado por acções especulativas, pelo que a volatilidade será elevada. No momento da publicação, as probabilidades de vitória do candidato republicano estão cotadas em 59%, o que representa um aumento significativo em relação aos 53% de ontem. No entanto, os resultados das sondagens permanecem muito equilibrados e dentro da margem de erro. Atualmente, a candidata democrata Kamala Harris tem uma ligeira vantagem, liderando com 48,7% em comparação com os 48,6% de Donald Trump.

No mercado de ações, observamos principalmente uma recuperação nos sectores das novas tecnologias, semicondutores, bancos e mercados de capitais. Fonte: xStation 5

US500

O índice US500 está a recuperar hoje em 0,70% para 5.785 pontos. A recente correção foi interrompida perfeitamente nos níveis de suporte em torno de 5.730 pontos. Esta área ainda permanece o suporte mais próximo no caso de um retorno aos declínios. Por outro lado, para os touros, a resistência mais próxima encontra-se acima dos 5.900 pontos.





Fonte: xStation 5

Notícias da empresa:

A Palantir Technologies (PLTR.US) está a ganhar 12% após um forte relatório de ganhos do terceiro trimestre, impulsionado pela alta demanda por seu software de IA, superando as estimativas em todas as métricas. A empresa projetou as receitas do quarto trimestre de $ 767 milhões a $ 771 milhões, bem acima do consenso de $ 746 milhões, e aumentou sua previsão de receita do FY2024 para $ 2.805B- $ 2.809B, acima da faixa anterior de $ 2.742B- $ 2.750B. Espera-se que a receita comercial dos EUA ultrapasse US $ 687 milhões, refletindo um crescimento de 50%, enquanto a receita ajustada das operações e a orientação do fluxo de caixa livre foram aumentadas, sinalizando um impulso comercial robusto.

Hims & Hers (HIMS.US) está a ser negociado 9% mais alto após entregar um forte desempenho no terceiro trimestre, com receita aumentando 77% ano a ano para $ 401.6 milhões e oscilando para um lucro líquido de $ 76 milhões ($ 0.32 por ação) de uma perda de $ 7.4 milhões (- $ 0.04 por ação) no terceiro trimestre de 3. A empresa de telessaúde também elevou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2024 para US $ 1,46 bilhão a US $ 1,465 bilhão, acima dos US $ 1,37 bilhão a US $ 1,4 bilhão, superando as expectativas dos analistas de US $ 1,4 bilhão, impulsionada pelo forte crescimento de clientes e assinaturas.

A Cleveland-Cliffs (CLF.US) caiu 7% após os resultados decepcionantes do terceiro trimestre, com uma queda de quase 19% na receita em relação ao ano anterior e uma margem bruta negativa. O volume de vendas de produtos de aço diminuiu 6,5% e o preço médio líquido de venda caiu mais de 13%. A empresa reduziu sua previsão de despesas de capital para o ano fiscal de 2024 para US $ 600 milhões a US $ 650 milhões de US $ 650 milhões a US $ 700 milhões e planeja US $ 600 milhões em despesas de capital autônomo para o ano fiscal de 2025, concentrando-se em iniciativas estratégicas em locais importantes, sinalizando desafios financeiros e operacionais contínuos.