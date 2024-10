Abertura do mercado norte-americano: índices abrem em terreno positivo 🟢

O início da sessão no mercado acionista norte-americano está a ser marcada por ganhos nos principais índices: US500 e US100, apesar do US2000 ser o único índice que está a recuar. Apesar das subidas iniciais, a incerteza no mercado contínua a apoiar a recuperação do dólar e a subida das taxas das yields das obrigações a 10 anos, que voltam a ser superiores à s yields das obrigações a 2 anos. Â

US500

O índice está a valorizar +0,45%, depois do preço ter testado a zona de suporte marcada pelos 5730 pontos. Neste momento o próximo obstáculo para os compradores poderá ser marcado pela zona dos 5800 pontos.

Fonte: xStation 5

Notícias da empresa

A Supermicro (SMCI.US) apresentou um novo servidor 3U Edge AI capaz de suportar até 18 GPUs e com dois processadores da série Intel Xeon 6900. Apesar deste lançamento, as acções da Supermicro caíram 4,30% no início do pregão de terça-feira. O novo sistema foi concebido para tarefas de inferência de IA de baixa latência, especialmente para aplicações baseadas em LLM no local. Este lançamento segue-se ao anúncio de segunda-feira da implementação de mais de 100.000 GPUs com sistemas de refrigeração líquida.

O CEO do JPMorgan Chase , Jamie Dimon, sublinhou que os bancos americanos de média dimensão devem ser autorizados a fundir-se se os seus conselhos de administração virem valor, sem um envolvimento excessivo do governo. Mantém-se cauteloso em relação à economia, referindo que é difícil conseguir uma “aterragem suave”. Dimon reconheceu que, embora o recente corte de 50 pontos base nas taxas da Fed seja bom a curto prazo, as pressões inflacionistas a longo prazo permanecem devido a factores como o défice federal e a instabilidade geopolítica. Espera que as taxas de juro se mantenham elevadas, ou mesmo que subam ligeiramente, e reiterou a necessidade de um exército e de uma economia fortes no meio das incertezas globais.

A DocuSign Inc. (DOCU.US) subiu mais de 8,40% após a notícia de que a ação será adicionada ao S&P MidCap 400 antes da abertura do mercado em 11 de outubro. A DocuSign substituirá a MDU Resources Group Inc. (MDU.US) no índice, enquanto a MDU Resources passará para o S&P SmallCap 600, substituindo a Chuy's Holdings Inc. (CHUY).

