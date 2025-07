ABERTURA DO MERCADO NORTE-AMERICANO: Índices atingem máximos intradiários; P&G e Boeing superam estimativas (29.07.2025)

Wall Street está a negociar ligeiramente mais alto na terça-feira, com os principais relatórios de ganhos a continuarem a chegar. Embora o impulso inicial de alta tenha sido moderado, os principais índices dos EUA permanecem em território positivo. O Nasdaq, de alta tecnologia, e o Russell 2000, de pequena capitalização, estão a liderar com ganhos de 0,25%, seguidos pelo S&P 500, que subiu 0,15%. O Dow Jones Industrial Average é o mais estranho, oscilando um pouco abaixo da estabilidade, com -0,05%.

As acções do sector imobiliário estão a liderar o mercado hoje, mesmo com os preços das casas a continuarem a cair em maio (-0,2% MoM vs. -0,1% previsto, após -0,3% anteriormente). A tecnologia continua forte, estendendo a sua recuperação antes dos ganhos do Magnificent 7 de amanhã. No lado negativo, os cuidados de saúde estão sob uma pressão notável, com os relatórios decepcionantes da Novo Nordisk e da UnitedHealth a pesarem sobre o sentimento em ambos os lados do Atlântico. O espaço farmacêutico em geral também está a sentir a pressão, com os investidores a prepararem-se para potenciais tarifas específicas do sector, previstas para as próximas semanas.

O JOLTS registou poucas alterações, embora se tenham observado declínios notáveis nas aberturas nos sectores do alojamento, cuidados de saúde e finanças. As desistências permaneceram estáveis em 3,1 milhões, sugerindo a continuação da estabilidade do mercado de trabalho em meio a mudanças específicas do setor.

A volatilidade de hoje nos setores do S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP

US500 (H1)

Os futuros do S&P 500 estão a manter-se estáveis perto da abertura, tendo já devolvido alguns dos seus ganhos iniciais no pré-mercado. Apesar disso, o índice continua a testar novos máximos históricos, atualmente com uma subida de cerca de 0,15% em relação ao fecho de ontem. A ação dos preços está encontrando um sólido apoio em torno da média móvel exponencial de 30 horas (EMA30, mostrada em roxo claro), que está mantendo o seu papel na sustentação da recente dinâmica ascendente. O Índice de Força Relativa (RSI) permanece em território neutro, indicando que ainda há amplo espaço para mais alta além dos picos pré-mercado - desde que o resto dos ganhos de hoje não perturbem os mercados. Dito isto, os investidores provavelmente permanecerão moderadamente cautelosos à frente dos ganhos altamente antecipados dos gigantes da tecnologia “Magnificent 7”, com Meta e Microsoft apresentando relatórios na quarta-feira, seguidos pela Amazon e Apple na quinta-feira.

Fonte: xStation5

Notícias da empresa: