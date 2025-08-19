O café sobe 2,5%, atingindo um máximo de dois meses, devido ao tempo frio no Brasil 📈

Os futuros do café arábica (COFFEE) na ICE ganham quase 3% hoje, com os preços de mercado a reflectirem uma oferta limitada. O tempo frio e as geadas nas principais regiões produtoras podem afetar a oferta este ano, devido às mudanças climáticas. De acordo com a McDougall Global View, não só a safra de 2025, mas também a de 2026 poderá ser limitada devido a novos padrões de tempo frio. Como podemos ver no gráfico, o café está resistindo ao canal de queda dos preços, subindo acima da EMA50 e da EMA200, onde o momentum pode favorecer os compradores. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Análise do relatório CoT do café Os contratos em aberto caíram cerca de 16.000 – isso mostra que alguns participantes se afastaram do mercado, indicando uma clara saída de capital na última semana. Produtores/comerciantes (hedgers): Posição líquida fortemente vendida, com cerca de 59,5 mil posições vendidas contra 30,9 mil compradas.

Este é um sinal clássico: os agricultores e exportadores estão a proteger a produção porque temem preços mais baixos no futuro. Operadores de swap (geralmente bancos, cobertura estrutural): Redução significativa nas posições, especialmente vendidas (-8,3 mil).

Isto sugere que estão a transferir o risco de volta para o mercado e estão menos dispostos a manter a exposição. Fundos geridos (fundos especulativos): Ainda claramente longos (34,6 mil posições longas contra 10,3 mil posições curtas), mas reduziram a exposição longa (-3,2 mil).

Ao mesmo tempo, também reduziram as posições curtas, o que significa que a participação geral está a diminuir – menos agressividade em ambos os lados do mercado. Outros reportáveis (por exemplo, CTAs, fundos menores): Um quadro misto: um aumento nas posições longas (+721) e curtas (+1,95 mil), mas uma queda acentuada na atividade de spread (-6,4 mil).

Isto indica menos arbitragem e menos estratégias neutras, o que se traduz numa redução da liquidez técnica no mercado. Estrutura do mercado (quota de OI) Os produtores detêm cerca de 41% das posições em aberto no lado curto e apenas 21% no lado longo – fundamentalmente, o mercado está fortemente protegido contra quedas.

O dinheiro gerido representa 24% das posições compradas contra apenas 7% das posições vendidas – os especuladores continuam otimistas, mas menos do que na semana anterior.

Os maiores participantes (os 4–8 principais negociadores) controlam até 26% do total das posições vendidas – uma alta concentração que torna o mercado sensível aos seus movimentos.

A mudança mais notável é que os produtores aumentaram as posições curtas (+1,5 mil), enquanto os fundos reduziram as posições longas (-3,2 mil). Os contratos em aberto caíram no geral, sinalizando o encerramento de posições – provavelmente realização de lucros ou redução de risco. O tom geral: um pouco menos de entusiasmo por parte dos fundos, mais pressão de cobertura por parte dos produtores. Implicações para a negociação Fundamentos: os produtores estão apostando em preços mais baixos, deixando um claro excesso de oferta no mercado.

os produtores estão apostando em preços mais baixos, deixando um claro excesso de oferta no mercado. Especuladores: ainda comprados, mas com convicção reduzida – os otimistas estão menos confiantes e podem recuar sob a pressão da oferta.

ainda comprados, mas com convicção reduzida – os otimistas estão menos confiantes e podem recuar sob a pressão da oferta. Grande concentração de grandes operadores: a forte exposição vendida dos maiores participantes aumenta o risco de quedas mais acentuadas se os fundos continuarem a reduzir as posições compradas.

a forte exposição vendida dos maiores participantes aumenta o risco de quedas mais acentuadas se os fundos continuarem a reduzir as posições compradas. Curto prazo: o mercado parece mais fraco, com espaço para correções negativas.

o mercado parece mais fraco, com espaço para correções negativas. Longo prazo: a menos que os fundamentos melhorem (clima no Brasil, rendimentos das safras, custos logísticos), a pressão persistente de hedge limitará o potencial de alta do mercado. Fonte: CoT, CFTC

