Abertura do mercado norte-americano: Índices em Wall Street continuam sob pressão 📉

Os índices dos E.U.A. estão a cair à medida que o dólar se fortalece, impulsionado por um crescimento robusto do PIB, encomendas firmes de bens duradouros e pedidos de subsídio de desemprego mais baixos. Os investidores estão a questionar se a Fed irá realmente continuar a flexibilização monetária este ano ao “ritmo acelerado” anteriormente esperado . US500 desce mais de 0,9% , US2000 cai quase 2%

desce mais de , cai quase A Lithium Americas recupera com a especulação de uma potencial participação do governo dos EUA

recupera com a especulação de uma potencial participação do governo dos EUA As acções da Oracle reagem negativamente a um relatório da Rothschild & Co Redburn

reagem negativamente a um relatório da Rothschild & Co Redburn O dólar americano ganha e os rendimentos do Tesouro sobem depois de o PIB do segundo trimestre ter atingido 3,8% em termos homólogos , superando as previsões de 3,3%

e os rendimentos do Tesouro sobem depois de o PIB do segundo trimestre ter atingido , superando as previsões de 3,3% Os pedidos de subsídio de desemprego caíram para 217 mil , em comparação com as expectativas de 233 mil e 233 mil anteriormente

, em comparação com as expectativas de 233 mil e 233 mil anteriormente Os gastos dos consumidores aumentaram 2,5% no segundo trimestre, bem acima da previsão de 1,6% e apenas 0,5% anteriormente Visão Técnica do US500 (D1) O US500 está a recuar quase 1% esta sessão. O suporte mais importante localiza-se junto dos 6.500 pontos, onde a EMA de 50 períodos (linha laranja) está localizada. O índice testou este nível três vezes nos últimos meses. . Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fomte: xStation5 Fonte: xStation5 Notícias da empresa As ações da Immuneering Corp. (IMRX) recuaram ~15% depois de ter comunicado uma taxa de sobrevivência global de 86% aos nove meses em doentes com cancro do pâncreas tratados com atebimetinib mais mGnP. As notícias positivas provocaram a realização de lucros.

recuaram ~15% depois de ter comunicado uma em doentes com cancro do pâncreas tratados com atebimetinib mais mGnP. As notícias positivas provocaram a realização de lucros. As ações da Jabil (JBL) recuaram quase 9% , apesar de a empresa de serviços de fabrico ter apresentado resultados do quarto trimestre que superaram as estimativas dos analistas.

recuaram quase , apesar de a empresa de serviços de fabrico ter apresentado resultados do quarto trimestre que superaram as estimativas dos analistas. As ações da Lithium Americas (LAC) subiram quase 12% depois de ter sido noticiado que a administração Trump está a considerar adquirir uma participação na empresa.

subiram quase depois de ter sido noticiado que a administração Trump está a considerar adquirir uma participação na empresa. As ações da Oracle (ORCL) caíram quase 5% em meio à fraqueza mais ampla do setor de tecnologia. A Rothschild & Co Redburn iniciou a cobertura com uma classificação de venda, argumentando que o mercado está a sobrestimar significativamente o valor das receitas da nuvem da empresa. As acções permanecem bem acima da EMA de 50 períodos, mas estão a testar os mínimos locais recentes abaixo dos 300 dólares. Fonte: xStation5

