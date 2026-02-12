A queda observada nos preços das ações das empresas envolvidas na computação quântica não deve ser interpretada como um sinal do declínio do setor. Apesar da pressão de venda no curto prazo, a indústria continua numa fase de desenvolvimento tecnológico dinâmico e seus fundamentos permanecem estáveis. Os computadores quânticos, na sua forma atual, são em grande parte experimentais e não são adequados para aplicações de consumo no mercado de massa. Previsões realistas indicam que implementações industriais e corporativas mais amplas só poderão se concretizar na segunda metade da próxima década. Neste contexto, as quedas atuais nos preços devem ser vistas mais como um período de reavaliação de riscos e correção do mercado após trimestres de otimismo especulativo, do que como uma perda permanente do interesse do mercado. Computação quântica: correção não muda a tese de longo prazo As bases tecnológicas e o potencial do setor continuam significativos. As principais empresas de computação quântica demonstraram um progresso técnico substancial nos últimos anos. Os principais desenvolvimentos e conquistas incluem: A IonQ está a realizar pesquisa e desenvolvimento intensivos, avançando a sua tecnologia e procurando aquisições e parcerias estratégicas. Esses esforços visam acelerar o desenvolvimento de sistemas quânticos escaláveis até 2030. IONQ (D1) Fonte: xStation5 A Rigetti Computing continua a aumentar o número de qubits e o desempenho das suas máquinas enquanto executa contratos de investigação, inclusive com instituições governamentais. Essas atividades indicam um crescente interesse institucional pela tecnologia quântica. RGTI (D1) Fonte: xStation5 A D‑Wave Quantum alcançou aplicações comerciais em sistemas quânticos e está a desenvolvê-las para otimizar processos empresariais. Esses esforços traduzem-se em receitas crescentes e implementações reais em empresas. QBTS (D1) Fonte: xStation5 A Quantum Computing Inc., apesar das avaliações neutras dos analistas e do debate no mercado sobre o seu modelo de negócios, está gradualmente a melhorar a liquidez financeira e a reportar lucros, o que é raro neste setor. QUBT (D1) Fonte: xStation5 A tecnologia quântica está a evoluir em várias direções, desde o aperfeiçoamento dos qubits e o desenvolvimento de algoritmos quânticos até à integração com sistemas de computação clássicos. Cada avanço subsequente nesta área tem o potencial de criar novos mercados ou aumentar significativamente a eficiência dos processos existentes em setores como a química computacional, farmacêutica, finanças e logística. O potencial de crescimento das empresas quânticas continua a ser significativo, mesmo que os resultados financeiros a curto prazo sejam limitados. As avaliações das empresas quânticas continuam elevadas e voláteis, refletindo tanto as expectativas do mercado quanto a natureza de uma tecnologia em desenvolvimento. Os aumentos históricos dos preços das ações têm sido espetaculares, mas as correções podem ser igualmente dramáticas. As quedas atuais nos preços devem ser vistas como uma reação natural do mercado à reavaliação do risco, e não como uma perda permanente do valor do setor. A tecnologia de computação quântica continua a ser uma das áreas mais inovadoras da tecnologia, e espera-se que a sua comercialização total e os benefícios tangíveis para o mercado se desenvolvam gradualmente nos próximos anos. As perspetivas de desenvolvimento sugerem que as empresas quânticas podem continuar a representar uma área atraente para investidores com um horizonte de longo prazo.

