A abertura mista dos índices norte-americanos transformou-se numa onda de vendas mais ampla, com os futuros do Nasdaq 100 (US100) a cair quase 1,5%. Embora não exista um único catalisador claro por trás deste movimento, vários fatores destacam-se. Primeiro, espera-se que o Google (GOOGL.US) lance uma versão atualizada do modelo Gemini 3 Deep Think (a Alphabet é também a única grande empresa de tecnologia que não está a cair hoje). Um potencial «sucesso» do lançamento pode amplificar o que os mercados apelidaram de «efeito antropico», uma narrativa que, nos últimos dias, impulsionou as vendas em partes do complexo tecnológico, particularmente no setor de software. O mercado parece estar a mudar de “o que a IA pode fazer de bom pelas empresas?” para “quais empresas a IA pode realmente perturbar?” , e a ação dos preços sugere uma fase de “venda primeiro, pergunte depois”, especialmente em modelos de negócios de TI e SaaS.

para , e a ação dos preços sugere uma fase de especialmente em modelos de negócios de TI e SaaS. Em segundo lugar, a Cisco divulgou orientações para o ano fiscal atual que ficaram abaixo das expectativas , ofuscando um trimestre sólido e minando parcialmente a ideia de que as empresas de hardware são vencedoras automáticas da IA, independentemente da avaliação. A medida também pressionou as empresas do setor, com a Arista Networks (ANET.US) recuando antes de seu relatório trimestral, previsto para depois do fechamento dos mercados dos EUA hoje.

divulgou orientações para o ano fiscal atual que ficaram , ofuscando um trimestre sólido e minando parcialmente a ideia de que as empresas de hardware são vencedoras automáticas da IA, independentemente da avaliação. A medida também pressionou as empresas do setor, com a recuando antes de seu relatório trimestral, previsto para depois do fechamento dos mercados dos EUA hoje. Em terceiro lugar, os dados mais recentes do mercado de trabalho dos EUA atenuaram os receios de recessão e desaceleração, mas, ao mesmo tempo, podem reduzir a urgência de cortes nas taxas, potencialmente adiando a primeira janela significativa de flexibilização para, pelo menos, maio. Isso não é necessariamente favorável para Wall Street, que há pouco tempo estava posicionada para um ciclo de flexibilização relativamente agressivo este ano. Por fim, os dados da Goldman Sachs publicados no fim de semana sugeriram que os fundos CTA (estratégias sistemáticas que seguem tendências) provavelmente serão vendedores líquidos de ações dos EUA esta semana em praticamente todos os cenários (independentemente de o S&P 500 subir ou cair). Em um cenário de queda contínua, as vendas podem acelerar ainda mais, adicionando um obstáculo mecânico impulsionado pelo fluxo. US100 (D1) O US100 encontrou recentemente suporte em torno da EMA de 200 dias. Um novo movimento em direção a 24.350 pode indicar uma correção mais profunda e maior pressão de venda. A área de 24.850 continua sendo uma zona de suporte importante, definida por duas reações de preço anteriores, uma no início de dezembro de 2025 e a mais recente no início de fevereiro de 2026. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.