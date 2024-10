Abertura do mercado norte-americano: Índices tentam recuperar o momentum de alta 🟢

No in√≠cio da sess√£o americana, os √≠ndices come√ßaram a recuar, exceto o √≠ndice US2000 (Russell 2000). Ainda assim, os mercados acabaram por recuperar e o sentimento positivo entre as empresas de pequena capitaliza√ß√£o pode ser atribu√≠do √† crescente confian√ßa dos investidores num cen√°rio de ‚Äúsoft landing‚ÄĚ - regresso das taxas de juro a n√≠veis mais baixos sem desencadear uma recess√£o econ√≥mica. Al√©m disso, o sentimento √© refor√ßado pelos resultados trimestrais muito fortes do Morgan Stanley, que subiu mais de 7% na abertura do mercado.

O índice já está a subir 1,40% e voltou a testar a zona dos 2.300 pontos. Este nível coincide com o limite superior do canal de consolidação. A qubera desta consolidação poderá levar a um novo momentum de alta. No entanto, se os compradores voltarem a não ter força para quebrar acima desta zona (como já aconteceu no passado), então não podemos exlcuir um novo recuo de curto prazo.





As a√ß√Ķes da Morgan Stanley (MS.US) est√£o a valorizar quase 7% depois de ter obtido resultados melhores do que os previstos para o terceiro trimestre de 2024, registando um aumento de 32% nos lucros para 3,2 mil milh√Ķes de d√≥lares, ou 1,88 d√≥lares por a√ß√£o, em compara√ß√£o com uma estimativa de 1,58 d√≥lares. As receitas aumentaram 16% para 15,38 mil milh√Ķes de d√≥lares, ultrapassando a previs√£o de 14,41 mil milh√Ķes de d√≥lares. Todas as principais divis√Ķes tiveram um bom desempenho, com as receitas da Wealth Management a aumentarem 14% e as receitas da Banca de Investimento a subirem 56%.

 

 

As a√ß√Ķes da J.B. Hunt Transport Services (JBHT.US) est√£o a valorizar 4,80% depois de os lucros do terceiro trimestre terem superado as estimativas, apesar de um decl√≠nio de 2,8% nas receitas em rela√ß√£o ao ano anterior. Os principais fatores inclu√≠ram o crescimento no segmento JBI e maior receita por carga no ICS. Excluindo as sobretaxas de combust√≠vel, a diminui√ß√£o da receita foi inferior a 1%.

As ac√ß√Ķes¬†do U.S. Bancorp (USB.US) come√ßaram¬† a sess√£o com ganhos de 4,75%, depois de os resultados do terceiro trimestre terem sido melhores do que o previsto, impulsionados pelo crescimento do rendimento l√≠quido de juros. O banco manteve uma orienta√ß√£o est√°vel para o quarto trimestre e reafirmou as suas perspectivas para o ano inteiro no que respeita ao rendimento l√≠quido de juros e ao rendimento ajustado sem juros.

As a√ß√Ķes da United Airlines (UAL.US) est√£o a subir 9,80% depois de superar as expectativas do terceiro trimestre e anunciar um programa de recompra de ac√ß√Ķes de 1,5 mil milh√Ķes de d√≥lares. A empresa previu ganhos no quarto trimestre de $2,50 a $3,00 por a√ß√£o, significativamente mais elevados do que no ano anterior.

 

As a√ß√Ķes da ASML (ASML.US) recuaram mais de 4,50% depois de ter registado um n√ļmero de reservas no terceiro trimestre inferior ao previsto, com um decl√≠nio sequencial de 53%. Apesar das fortes vendas e receitas l√≠quidas do terceiro trimestre, as preocupa√ß√Ķes com as receitas de 2025 devido aos controlos de exporta√ß√£o contribu√≠ram para o decl√≠nio.

As a√ß√Ķes da Interactive Brokers (IBKR.US) recuaram cerca de 4% ap√≥s resultados mistos do terceiro trimestre. Embora as receitas tenham crescido 20% em rela√ß√£o ao ano anterior, a margem de juro l√≠quida diminuiu, contribuindo para a descida das ac√ß√Ķes.

As a√ß√Ķes da Novavax (NVAX.US) caiu quase 23% na sequ√™ncia de uma suspens√£o cl√≠nica pela FDA dos ensaios da sua vacina contra a COVID-19 e a gripe, invocando preocupa√ß√Ķes de seguran√ßa ap√≥s um participante no ensaio ter desenvolvido neuropatia motora.