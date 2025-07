Resumo do dia: Dólar cai, enquanto índices americanos atingem novo máximo histórico (30.06.2025)

Os índices americanos encerram o segundo trimestre de 2025 com novos recordes, com uma narrativa mais dovish do Federal Reserve e expectativas de acordos comerciais entre os EUA e seus parceiros. O S&P 500, o Nasdaq e o Russell 2000 estão em alta de cerca de 0,2% hoje, enquanto o DJIA é negociado com alta de aproximadamente 0,35%.

O Índice de Manufatura da Fed de Dallas para o Texas ficou em -12,7 em junho (previsão: -12, anterior: -15,3). O declínio na atividade do setor deve-se à menor procura por bens industriais, dinâmica de emprego mais fraca, custos de crédito mais elevados e incerteza tarifária contínua.

De acordo com o presidente do Fed de Atlanta (Raphael Bostic), a inflação nos EUA voltará à meta de 2% sem a necessidade de aumentar as taxas de juros. Bostic apoiou um corte nas taxas em 2025 e três em 2026. Na opinião do banqueiro, o mercado de trabalho permanece estável e o choque inflacionário causado pelas tarifas será mais visível em 2026.

Os índices europeus registaram, em geral, ligeiras correções após fortes ganhos na semana passada (DAX: -0,5%, CAC40: -0,3%, FTSE 100: -0,4%, SMI: -0,5%). As exceções no Ocidente foram a bolsa de Milão (FTSE MIB: +0,13%) e Madrid (IBEX35: +0,17%).

Os dados preliminares da inflação do IPC na Alemanha para junho indicam uma estabilização em torno da meta de inflação do BCE. A inflação homóloga aumentou 2% (vs. previsão: 2,2%). Entretanto, os dados de vendas a retalho divulgados hoje foram significativamente mais fracos do que o esperado: crescimento de 1,6% vs. expectativas de 3,3%.

O PIB do Reino Unido no primeiro trimestre cresceu 0,7% em relação ao trimestre anterior, o que está em linha com as expectativas do mercado e indica uma aceleração em relação ao trimestre anterior, que cresceu 0,1% em relação ao trimestre anterior.

No mercado cambial: o dólar continua a sua queda histórica, caindo para o nível mais baixo desde fevereiro de 2022 (USDIDX: -0,45%).

A queda da confiança no dólar americano e os comentários dovish da Fed apoiam as moedas consideradas refúgios seguros, como o franco (USDCHF: -0,7%) e o iene (USDJPY: -0,25%), enquanto a perspetiva de acordos comerciais beneficia as moedas antípodas (AUDUSD: +0,6%, NZDUSD: +0,5%).

O EURUSD rompe outra barreira psicológica, subindo acima de 1,1750 (+0,4% para 1,1766). O ouro ganha com o dólar fraco (+0,6% para US$ 3.295 por onça), enquanto a prata é negociada sem variação.

O sentimento no mercado de criptomoedas permanece misto. As criptomoedas de maior valor ganham principalmente (Bitcoin: +0,2% para 107.735 dólares; Ethereum: +2,5% para 2.495 dólares; Solana: +3,8%; Ripple: +1,6%), enquanto os tokens menores são negociados principalmente no vermelho.

