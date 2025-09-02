Abertura do mercado norte-americano: índices Wall Street voltam a recuar 📉

O sentimento do mercado accionista dos E.U.A. está a abrandar esta terça-feira, mesmo antes da publicação do relatório ISM Manufacturing de agosto. Os investidores continuam preocupados com as valorizações historicamente elevadas das ações, devido à aumento dos rendimentos das obrigações e à incerteza em torno dos dados do Nonfarm Payrolls (NFP) de sexta-feira. A pior “mistura” macroeconómica possível para Wall Street seria provavelmente a subida dos subíndices de preços, juntamente com leituras mais fracas do mercado de trabalho e da atividade económica. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O US100 recua -1,7% 15 minutos após a abertura dos EUA, com os nomes da tecnologia sob pressão, incluindo a Nvidia (-2,7%) .

recua -1,7% 15 minutos após a abertura dos EUA, com os nomes da tecnologia sob pressão, incluindo . Os juros do Tesouro a 10 anos sobem mais de 4 pontos base acima dos 4,27%.

sobem mais de 4 pontos base acima dos 4,27%. Os mercados continuam a considerar quase certo um corte nas taxas da Fed em setembro (~90% de probabilidade).

A euforia envolve a United Therapeutics e a Mineralys Therapeutics, com ambas as acções a valorizarem mais de 36% Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Notícias da Empresa A Cytokinetics (CYTK) sobe mais de 20% depois de a empresa que desenvolve medicamentos para o coração ter divulgado dados de ensaios em fase final que impressionaram Wall Street.

sobe mais de 20% depois de a empresa que desenvolve medicamentos para o coração ter divulgado dados de ensaios em fase final que impressionaram Wall Street. O Frontier Group (ULCC) sobe 12% depois de o Deutsche Bank ter melhorado a transportadora de baixo custo para Buy, citando um forte posicionamento para beneficiar da falência da Spirit Airlines.

sobe 12% depois de o Deutsche Bank ter melhorado a transportadora de baixo custo para Buy, citando um forte posicionamento para beneficiar da falência da Spirit Airlines. A Ionis Pharmaceuticals (IONS) valoriza mais de 20% depois de ter anunciado que o olezarsen reduziu os triglicéridos e os eventos de pancreatite aguda nos ensaios de fase 3 em pacientes com hipertrigliceridemia grave.

valoriza mais de 20% depois de ter anunciado que o olezarsen reduziu os triglicéridos e os eventos de pancreatite aguda nos ensaios de fase 3 em pacientes com hipertrigliceridemia grave. A PepsiCo (PEP) sobe 4%, depois de o Wall Street Journal ter noticiado que o fundo de activistas Elliott Investment Management adquiriu uma participação de cerca de 4 mil milhões de dólares e planeia promover mudanças no gigante das bebidas.

sobe 4%, depois de o Wall Street Journal ter noticiado que o fundo de activistas Elliott Investment Management adquiriu uma participação de cerca de 4 mil milhões de dólares e planeia promover mudanças no gigante das bebidas. A Signet Jewelers (SIG) avança 4% depois de ter aumentado a sua orientação para os lucros ajustados por ação para o ano inteiro.

avança 4% depois de ter aumentado a sua orientação para os lucros ajustados por ação para o ano inteiro. A Telus Digital (TIXT) sobe 14% depois de a Telus Corp. ter concordado em adquirir todas as acções que ainda não detém.

sobe 14% depois de a Telus Corp. ter concordado em adquirir todas as acções que ainda não detém. A United Therapeutics (UTHR) sobe 49% depois de anunciar que o seu estudo Teton-2 da solução de inalação Tyvaso para a fibrose pulmonar idiopática cumpriu o seu objetivo primário de eficácia.

sobe 49% depois de anunciar que o seu estudo Teton-2 da solução de inalação Tyvaso para a fibrose pulmonar idiopática cumpriu o seu objetivo primário de eficácia. A Mineralys Therapeutics (MLYS) sobe 37% depois de os resultados do medicamento para a hipertensão da AstraZeneca terem sido “numericamente piores” do que os dados da Mineralys, segundo a Jefferies.

sobe 37% depois de os resultados do medicamento para a hipertensão da AstraZeneca terem sido “numericamente piores” do que os dados da Mineralys, segundo a Jefferies. A Constellation Brands (STZ) cai quase 7% depois de ter reduzido as suas perspectivas de lucro para o ano fiscal de 2026, levantando preocupações sobre a força do consumidor norte-americano. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.