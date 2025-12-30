Principais conclusões Recuperação dos metais: O ouro e a prata estão a recuperar acentuadamente antes da divulgação das atas do FOMC, revertendo uma onda de vendas provocada pelo aumento dos requisitos de margem da COMEX.



Metais recuperam em Wall Street antes das atas da Reserva Federal Com duas horas restantes de negociação em Wall Street, uma recuperação acentuada está em curso em todo o complexo de metais preciosos, juntamente com uma recuperação nos metais industriais. Isto marca uma reversão acentuada no sentimento após a venda agressiva de ontem, que foi desencadeada por receios sobre o aumento dos requisitos de margem na COMEX. O atual retorno ao crescimento sugere que os investidores estão a posicionar-se para a publicação de hoje das atas da mais recente reunião da Reserva Federal. Contexto principal da decisão do Fed em dezembro: Falta de unanimidade: Embora o Fed tenha reduzido as taxas em 25 pontos base em 10 de dezembro, como previsto, a decisão não foi unânime , sinalizando uma crescente resistência interna dentro do comité.



Embora o Fed tenha reduzido as taxas em 25 pontos base em 10 de dezembro, como previsto, , sinalizando uma crescente resistência interna dentro do comité. Mercado de trabalho como catalisador: Os investidores estão apostando que a ata confirmará as preocupações expressas por Jerome Powell em relação às condições do mercado de trabalho, potencialmente justificando cortes de taxas mais rápidos e profundos do que os projetados no meio do ano. O tom da declaração oficial e da conferência de imprensa subsequente destacou os riscos inflacionários persistentes, embora com a ressalva de que os efeitos relacionados com as tarifas podem ser transitórios. O Fed enfrenta atualmente o desafio de cumprir o seu duplo mandato: moderar a inflação e proteger o mercado de trabalho. Se as atas confirmarem as estimativas que sugerem que o crescimento da folha de pagamentos foi sobrestimado em aproximadamente 60 000, o mercado poderá receber um forte impulso pró-crescimento.

Cenários potenciais do mercado após a divulgação: Cenário dovish: Se a ata confirmar que a preservação do emprego é a prioridade, esperamos uma continuação da fraqueza do dólar, juntamente com uma recuperação dos metais e das ações , revertendo as perdas das sessões recentes.



Se a ata confirmar que a preservação do emprego é a prioridade, esperamos , revertendo as perdas das sessões recentes. Cenário hawkish: Se as discussões revelarem uma visão predominante de que a taxa neutra foi atingida, o dólar americano poderá ganhar força, aprofundando a queda em Wall Street e renovando a pressão de venda sobre o ouro e a prata. A importância da divulgação de hoje é amplificada pela divisão visível dentro do FOMC. Embora as conferências de imprensa apresentem principalmente a perspetiva do presidente, as atas revelarão a dificuldade em chegar a um consenso. A incerteza adicional decorre da iminente transição de liderança; o sucessor do presidente da Fed deverá ser anunciado no início de 2026, e o futuro estatuto de Jerome Powell como governador permanece incerto.

Conclusões estratégicas para o mercado de metais: Política monetária acima da geopolítica: embora os fundamentos físicos apoiem o ouro, a mudança de rumo do Fed em agosto foi o principal motor do mercado em alta.



Risco de desaceleração: o encerramento antecipado do ciclo de flexibilização do Fed pode funcionar como a principal barreira à valorização dos preços da prata e do ouro em 2026.

Perspectiva Técnica A prata está a subir mais de 5% hoje, retornando ao nível de US$ 76 por onça e testando aproximadamente o ponto médio da vela de baixa de ontem. Além disso, o preço ultrapassou a retração de Fibonacci de 23,6% da última onda ascendente. Caso a prata permaneça acima desse limite após a divulgação das atas, a perspectiva de alta permanece intacta. Por outro lado, uma sombra proeminente na vela diária sugeriria um retorno a uma correção mais profunda. Prata (D1) Fonte: xStation5 O Ouro está apresentando um desempenho inferior ao da prata atualmente, enfrentando resistência no nível de retração de 23,6%. No entanto, a zona de demanda situada entre as médias móveis simples (SMA) de 25 e 50, bem como o nível de US$ 4.300, foi mantida. Contudo, o aumento da diferença entre essas médias móveis sugere que a sobrevalorização de curto prazo continua sendo uma possibilidade. Ouro (D1) Fonte: xStation5

