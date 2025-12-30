Principais conclusões As ações dos EUA abrem com perdas modestas na penúltima sessão de 2025



O mercado registou uma forte onda de vendas ontem, provavelmente impulsionada pela realização de lucros no final do ano



As atas do FOMC serão fundamentais para o sentimento, juntamente com os dados macroeconómicos, à medida que os mercados avaliam a probabilidade de uma trajetória de taxas «mais altas por mais tempo»

Wall Street inicia o ano com cautela à espera das atas do Fed As ações dos EUA tiveram um início moderado na virada do ano. Parte da recente queda pode ser atribuída à compensação de perdas fiscais e ao posicionamento de fim de ano. Considerando que os EUA e o Canadá fizeram a transição para um ciclo de liquidação T+1 em 2024, os investidores que buscavam garantir ganhos ou perdas para o ano fiscal de 2025 foram obrigados a executar negociações até segunda-feira ou durante a sessão de hoje. Notavelmente, enquanto Wall Street observará o horário normal de negociação na véspera de Ano Novo, muitos mercados europeus permanecerão fechados ou operarão em horário reduzido. Às 19h GMT, a Reserva Federal divulgará a ata da última reunião do FOMC, durante a qual os responsáveis optaram por mais um corte nas taxas. No entanto, essa decisão não foi unânime, refletindo um consenso fragmentado dentro do comité. Caso a ata sinalize uma disposição para manter uma trajetória dovish, os próximos dias poderão ver uma continuação do “Santa Claus Rally”, que historicamente se estende pelas duas primeiras semanas de janeiro. Perspetivas técnicas Os futuros do US500 continuam a apresentar uma tendência de queda, apesar de uma recuperação parcial em relação às mínimas intradiárias de ontem. Os investidores permanecem à margem antes da divulgação do FOMC. O US500 está atualmente a ser negociado um pouco abaixo da marca de 6.950 pontos, permanecendo acima da retração de Fibonacci de 23,6% da perna de alta pós-roll. Se a realização de lucros persistir após um 2025 robusto, uma quebra do suporte atual poderá levar o índice a cair para 6.888 pontos, um nível alinhado com a retração de 50,0% e a linha de tendência ascendente primária. US500 (D1) Notícias corporativas Meta Platforms (META.US): A controladora do Facebook anunciou a aquisição da startup de IA Manus, sediada em Singapura, por aproximadamente $2 mil milhões. A Manus é especializada em agentes de IA projetados para automatizar tarefas como triagem de currículos, planejamento de viagens e pesquisa básica de ações. As ações da Meta subiram 0,1% na abertura; as ações valorizaram 12,5% no acumulado do ano. Tesla (TSLA.US): A fabricante de veículos elétricos divulgou estimativas complexas de entregas para o trimestre atual que ficaram aquém do consenso da Bloomberg. A Tesla espera entregar 422.850 veículos no quarto trimestre, o que representa uma queda de 15% em relação ao ano anterior, em comparação com a queda de 10% prevista pelos analistas. Apesar da previsão pessimista, as ações subiram 0,65%, sendo negociadas perto de máximos históricos. As ações valorizaram quase 14% este ano. Empresas de mineração de metais preciosos: Uma recuperação notável está em andamento no setor de mineração, após a liquidação extrema do ouro e da prata durante a sessão de abertura da semana. A Barrick Gold (B.US) e a Newmont (NEM.US) registraram ganhos de aproximadamente 2%. A Freeport-McMoRan (FCX.US) também está recebendo ofertas, apoiada pela maior sequência de vitórias no mercado de cobre desde 2017.

