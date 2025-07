Abertura do mercado norte-americano: Mercado de trabalho forte alimenta o otimismo (03.07.2025)

Wall Street regista mais uma sessão de ganhos após o relatório do NFP que excedeu as expectativas da maioria dos economistas. O aumento inesperado dos postos de trabalho criados e a descida do desemprego para 4,1% renovaram a confiança dos investidores na economia americana. O Nasdaq e o DJIA sobem cerca de 0,9%, o S&P 500 recupera pela décima sessão consecutiva (+0,7%), o Russell 2000 ganha 0,65%. Por outro lado, o mercado obrigacionista está a vender-se à medida que os investidores reduzem as suas expectativas de uma redução das taxas e se afastam das apostas numa redução das taxas em julho. Consequentemente, os rendimentos estão a subir a partir dos seus mínimos recentes, causados pelos comentários dovish de vários funcionários da Reserva Federal, pela declaração de Jerome Powell de que um corte nas taxas “não está fora de questão” e pelo relatório ADP surpreendentemente fraco de ontem. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app US500 (D1) Os futuros do S&P 500 subiram pela décima sessão consecutiva, ganhando um total de 6,3% ao longo da sua série de vitórias. A dinâmica permanece forte, embora o RSI esteja bem acima do nível de sobrecompra. O otimismo é generalizado, com todos os sectores do índice a serem atualmente negociados em alta. No entanto, a série de novos máximos de todos os tempos pode estar em risco se o preço cair abaixo do nível 6245 - um ponto onde o índice fez uma pausa no início desta semana antes de continuar o seu movimento ascendente. Fonte: xStation5 Notícias da empresa: ASML, BE Semiconductor e ASM International caíram entre 0,6 e 1,6% após relatos de que a Samsung está a atrasar a sua fábrica de chips no Texas. O atraso, ligado a problemas de procura por parte dos clientes, pesa sobre os fornecedores europeus - a ASML obtém 14% das receitas da Samsung, a BE Semi 4,4% e a ASM é também um parceiro chave. Os investidores receiam uma menor procura a curto prazo por parte do gigante tecnológico coreano.

